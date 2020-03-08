طريقة جديدة وسريعة لتقديم الخرشوف

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل صدور دجاج بالخرشوف والطماطم المجففة ،بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وجديد لتقديم الخرشوف الذي يعشقة الكثير .

مقادير صدور دجاج بالخرشوف والطماطم المجففة





بصل

خرشوف

طماطم مجففة

سمـنة

صدور دجاج

ملح – فلفل

مرقة

كزبرة

خل

جبنة موتزاريلا

بهارات مشكلة





طريقة تحضير صدور دجاج بالخرشوف والطماطم المجففة





* يفرم البصل والفلفل الحار والثوم باستخدام كبة كهربائية





* في طاسة على النار توضع سمنة ومعها مكعبات صدور الدجاج ومكعب المرقة وملح وفلفل والبهارات والفلفل الألوان





* ثم تضاف إلى خليط البصل والثوم وتترك حتى تمام النضج





* يشوح الخرشوف في الزيت ثم يحشى بحشوة الدجاج





* تضاف الطماطم المجففة بعد تقطيعها وتترك لتغلي مع الخليط



