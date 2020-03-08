طريقة جديدة وسريعة لتقديم الخرشوف

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل صدور دجاج بالخرشوف والطماطم المجففة ،بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وجديد لتقديم الخرشوف الذي يعشقة الكثير .
مقادير صدور دجاج بالخرشوف والطماطم المجففة
بصل
خرشوف
طماطم مجففة
سمـنة
صدور دجاج
ملح – فلفل
مرقة
كزبرة
خل
جبنة موتزاريلا
بهارات مشكلة
طريقة تحضير صدور دجاج بالخرشوف والطماطم المجففة
* يفرم البصل والفلفل الحار والثوم باستخدام كبة كهربائية
* في طاسة على النار توضع سمنة ومعها مكعبات صدور الدجاج ومكعب المرقة وملح وفلفل والبهارات والفلفل الألوان
* ثم تضاف إلى خليط البصل والثوم وتترك حتى تمام النضج
* يشوح الخرشوف في الزيت ثم يحشى بحشوة الدجاج
* تضاف الطماطم المجففة بعد تقطيعها وتترك لتغلي مع الخليط
* تضاف الجبنة الموتزاريلا على الوجه وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتذوب الجبنة وتقدم