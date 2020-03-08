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مرأة

طريقة جديدة وسريعة لتقديم الخرشوف

الأحد 08/مارس/2020 - 03:04 ص
طريقة جديدة وسريعة
طريقة جديدة وسريعة لتقديم الخرشوف
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل صدور دجاج بالخرشوف والطماطم المجففة ،بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وجديد لتقديم الخرشوف الذي يعشقة الكثير .
 
مقادير صدور دجاج بالخرشوف والطماطم المجففة

بصل 
خرشوف 
طماطم مجففة 
سمـنة 
صدور دجاج 
ملح – فلفل 
مرقة 
كزبرة 
خل 
جبنة موتزاريلا 
بهارات مشكلة 

طريقة تحضير صدور دجاج بالخرشوف والطماطم المجففة

* يفرم البصل والفلفل الحار والثوم باستخدام كبة كهربائية

* في طاسة على النار توضع سمنة ومعها مكعبات صدور الدجاج ومكعب المرقة وملح وفلفل والبهارات والفلفل الألوان

* ثم تضاف إلى خليط البصل والثوم وتترك حتى تمام النضج

* يشوح الخرشوف في الزيت ثم يحشى بحشوة الدجاج

* تضاف الطماطم المجففة بعد تقطيعها وتترك لتغلي مع الخليط

* تضاف الجبنة الموتزاريلا على الوجه وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتذوب الجبنة وتقدم
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