حلوى التشيز كيك، من أكثر أنواع الحلويات الغربية التى يقبل على تناولها الكثيرون، لذا يمكنك تحضير حلوى التشيز كيك فى دقائق معدودة وبطرق مختلفة وبمذاق لا يقاوم على طريقة الشيف إلهام فتحى عضو جمعية الطهاة المصريين، وهي كالآتي:
طريقة عمل تشيز كيك بالفرن :
تشيز كيك، أنه يحتل مكانة كبيرة في قلوب الناس من الشرق للغرب، ليبدع الكثيرون في طريقة عمل التشيز كيك، ويصبح له ألف طريقة وطريقة لتحضيره، ما بين طريقة عمل تشيز كيك بارد وطريقة عمل تشيز كيك بالفرن، وبنكهات وأطعمة مختلفة، لذا نقدم لك طريقة عمل تشيز كيك بكل أشكاله.
مقادير طريقة عمل تشيز كيك بالفرن :
- كوب وربع بسكويت دايجستف مطحون
- ¾ كوب زبدة سايحة عير مملحة
- ربع كوب سكر
- علبتين جبن كريمي أو كيري
- علبة حليب مركز محلى
- كوب من صوص كريز أو الطعم المحبب إليك
- 3 بيضات
- ربع كوب عصير الليمون
- رشة ملح
أولًا: تحضير الكيك لـ طريقة عمل التشيز كيك بالفرن:
- سخني الفرن على حرارة 300 درجة.
- نطحن البسكويت جيدًا في المطحنة
- نضيف الزبدة السايحة والسكر إلى البسكويت المطحون ونقوم بالتقليب جيدًا.
- نصب خليط البسكويت في الصينية ونقوم بتسوية جميع الأطراف حتى تصبح قاعدة.
ثانيًا: تحضير خليط الجبن
- بالمضرب الكهربائي نقوم بضرب الجبن الكريمي حتى يصبح هش وكريمي أقرب إلى الكريمة البيضاء.
- ثم نضيف الحليب المكثف المحلى ونستمر في الخلط بالمضرب الكهربائي.
- نضع على الخليط البيض وعصير الليمون ونخفق جيدًا حتى يصبح القوام متجانس.
ثالثًا: التسوية
- نصب خليط الجبن فوق قاعدة البسكويت بالصينية.
- ضعي الصينية في الفرن لمدة 55 دقيقة.
- بعد إخراجها من الفرن اتركيها لتبرد لمدة ساعة.
- فيما بعد ضعيها بالثلاجة لمدة 4 ساعات.
- نقوم بتزينها بصوص الكرز بعد إخراجها من الثلاجة وتقطيعها وتقدم باردة.
المقادير لعمل تشيز كيك بالشوكولاته
1 و نصف كوب بسكوت مطحون
2 ملعقة كبيرة عسل
1 كوب زبدة الحشو
3 ملاعق كبيرة جيلاتين
200 مل لبن خالي الدسم
كاكاو بودرة
100 جرام سكر
500 جرام جبنة قريش
200 جرام زبادي خالي الدسم
ملعقة صغيرة فانيليا
توت للتزيين
طريقة عمل تشيز كيك بالشوكولاته
* تخلط الزبدة والعسل مع البسكوت المطحون.
* يساوى في قالب تشيز كيك ويخبز في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ٥ دقائق.
* يضاف اللبن على النار مع الكاكاو والسكر ويقلبوا ليتكاثفوا قليلًا حتى الغليان.
* يقلب الجيلاتين في الماء ويضاف إلى خليط اللبن ويقلب جيدًا ليذوب تماما.
* يترك ليبرد قليلا قبل إضافته إلى باقي المكونات.
* تخفق الجبنة القريش ويضاف اليها الفانيليا للحصول على ملمس ناعم .
* يضاف الزبادي ويستمر في الخفق .
* يضاف خليط الكاكاو واللبن لخليط الجبنة ويخفق حتى تمتزج جميع المكونات.
* يصب الخليط فوق طبقة القاعدة ويساوى.
* يبرد بالثلاجة ليتماسك جيدا.
المقادير لطريقة عمل تشيز كيك اوريو
1/2 كوب زبدة
1 كوب شوكولاته بيضاء
1 كوب شوكولاته غامقة
1/2 كوب سكر ناعم
2 باكو بسكويت اوريو
1/2 كوب زبدة
2 باكيت جيلاتين
2 كوب كريمة
1 كوب بندق مطحون
1/4 كوب ماء ساخن
2 علبة جبنة كريمي
2 ملعقة كبيرة سكر
طريقة عمل تشيز كيك أوريو
يحضر قالب للكيكة ثم يخلط البسكويت مع البندق المطحون في الزبدة جيدًا ويفرد المزيج في قالب الكيك مع الضغط بواسطة اليدين ثم يوضع في الثلاجة مدة 20 دقيقة.
في ماء ساخن مع الجيلاتين يتم إذابة السكر وفى وعاء تخلط الجبنة الكريمة مع السكر والفانيليا والجيلاتين والكريمة والشوكولاته البيضاء .
يضاف بسكويت الاوريو بعد كسره الى الخليط وتترك الكيك فى الثلاجة.
طريقة عمل تشيز كيك الفراولة
تشيز كيك فراولة من الحلويات الشهية التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، فنقدم لكم طريقة عمل تشيز كيك فراولة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.
مقادير تشيز كيك فراولة
القاعدة
نصف كوب زبدة
الحشو
نصف كيلو جبنة كريمي
3 باكو جيلي فراولة
نصف كيلو فراولة
1 كوب سكر بودرة
1 كوب ماء
1 باكو بودرة كريم شانتي
-الوجه
1 باكو جيلي فراولة
1 كوب ماء فراولة
طريقة عمل تشيز كيك بالفراولة
القاعدة
* يخلط البسكويت مع الزبدة السايحة ويشكل من طبقة في قاع تشيز كيك
الحشو
* تضرب الجبنة مع الجيلى والفراولة والماء والسكر البودرة وبودرة الكريم شانتي في الخلاط
* يضاف على الوجه خليط الجبنة ويوضع الكيك في الثلاجة أو الفريزر ليتماسك
الوجه
* يخلط الجيلي مع الماء على النار
* تضاف قطع الفراولة ويقلب كل الخليط
* يضاف الخليط بعد أن يبرد إلى التشيز كيك
* يوضع في الثلاجة مرة أخرى حتى يتماسك
* يقطع ويقدم
طريقة عمل تشيز كيك كراميل :
يفضل الكثير من الأشخاص عمل تشيز كيك كراميل بمذاق لا يقاوم لذلك تقدم الشيف توتا مراد طريقة عمل تشيز كيك كراميل بمذاق لا يقاوم .
مقادير عمل كيك كراميل :
2 كوب بسكوت مطحون
نصف كوب زبدة سايحة
2 ظرف كريم كراميل
2 كوب لبن
كوب سكر بودره
كوب قشطة
ربع كيلو جبنة قريش
3 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة
نصف كوب ماء ساخن
طريقة عمل تشيز كيك كراميل
إخلطى البسكوت بالزبدة وضعيه فى أرضية قالب وإضغطى عليه وضعيه فى الثلاجة ليتماسك
سخنى بودرة الكريم كراميل مع اللبن على النار
أضربى فى الخلاط الكريم كراميل والجبنة والقشطة والسكر البودرة
إذيبى الجيلاتين فى الماء الساخن ثم أضيفيه للخليط فى الخلاط
صبى الخليط على قاعدة التشيز كيك وضعيها فى الثلاجة تى تتماسك ثم قطعيها وقدميها