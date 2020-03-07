طريقة عمل تشيز كيك بالفرن :

- كوب من صوص كريز أو الطعم المحبب إليك

- كوب من صوص كريز أو الطعم المحبب إليك

أولًا: تحضير الكيك لـ طريقة عمل التشيز كيك بالفرن:

- سخني الفرن على حرارة 300 درجة.

- نطحن البسكويت جيدًا في المطحنة

- نضيف الزبدة السايحة والسكر إلى البسكويت المطحون ونقوم بالتقليب جيدًا.

- نصب خليط البسكويت في الصينية ونقوم بتسوية جميع الأطراف حتى تصبح قاعدة.

ثانيًا: تحضير خليط الجبن

- بالمضرب الكهربائي نقوم بضرب الجبن الكريمي حتى يصبح هش وكريمي أقرب إلى الكريمة البيضاء.

- ثم نضيف الحليب المكثف المحلى ونستمر في الخلط بالمضرب الكهربائي.

- نضع على الخليط البيض وعصير الليمون ونخفق جيدًا حتى يصبح القوام متجانس.

ثالثًا: التسوية

- نصب خليط الجبن فوق قاعدة البسكويت بالصينية.

- ضعي الصينية في الفرن لمدة 55 دقيقة.

- بعد إخراجها من الفرن اتركيها لتبرد لمدة ساعة.

- فيما بعد ضعيها بالثلاجة لمدة 4 ساعات.

- نقوم بتزينها بصوص الكرز بعد إخراجها من الثلاجة وتقطيعها وتقدم باردة.

* يترك ليبرد قليلا قبل إضافته إلى باقي المكونات.

* يترك ليبرد قليلا قبل إضافته إلى باقي المكونات.

* يقلب الجيلاتين في الماء ويضاف إلى خليط اللبن ويقلب جيدًا ليذوب تماما.

* يقلب الجيلاتين في الماء ويضاف إلى خليط اللبن ويقلب جيدًا ليذوب تماما.

* يضاف اللبن على النار مع الكاكاو والسكر ويقلبوا ليتكاثفوا قليلًا حتى الغليان.

* يضاف اللبن على النار مع الكاكاو والسكر ويقلبوا ليتكاثفوا قليلًا حتى الغليان.

* يساوى في قالب تشيز كيك ويخبز في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ٥ دقائق.

* يساوى في قالب تشيز كيك ويخبز في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ٥ دقائق.





المقادير لطريقة عمل تشيز كيك اوريو





1/2 كوب زبدة

1 كوب شوكولاته بيضاء

1 كوب شوكولاته غامقة

1/2 كوب سكر ناعم

2 باكو بسكويت اوريو

1/2 كوب زبدة

2 باكيت جيلاتين

2 كوب كريمة

1 كوب بندق مطحون

1/4 كوب ماء ساخن

2 علبة جبنة كريمي

2 ملعقة كبيرة سكر





طريقة عمل تشيز كيك أوريو





يحضر قالب للكيكة ثم يخلط البسكويت مع البندق المطحون في الزبدة جيدًا ويفرد المزيج في قالب الكيك مع الضغط بواسطة اليدين ثم يوضع في الثلاجة مدة 20 دقيقة.





في ماء ساخن مع الجيلاتين يتم إذابة السكر وفى وعاء تخلط الجبنة الكريمة مع السكر والفانيليا والجيلاتين والكريمة والشوكولاته البيضاء .