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طريقة عمل تشيز كيك فراولة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:05 ص
تشيز كيك فراولة
تشيز كيك فراولة
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هاجر هانئ
تشيز كيك فراولة من الحلويات الشهية التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، فنقدم لكم طريقة عمل تشيز كيك فراولة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير تشيز كيك فراولة
القاعدة
نصف كوب زبدة

الحشو
نصف كيلو جبنة كريمي
3 باكو جيلي فراولة
نصف كيلو فراولة
1 كوب سكر بودرة
1 كوب ماء
1 باكو بودرة كريم شانتي

-الوجه
1 باكو جيلي فراولة
1 كوب ماء فراولة

طريقة تحضير تشيز كيك فراولة
القاعدة
* يخلط البسكويت مع الزبدة السايحة ويشكل من طبقة في قاع تشيز كيك

الحشو
* تضرب الجبنة مع الجيلى والفراولة والماء والسكر البودرة وبودرة الكريم شانتي في الخلاط
* يضاف على الوجه خليط الجبنة ويوضع الكيك في الثلاجة أو الفريزر ليتماسك

الوجه
* يخلط الجيلي مع الماء على النار
* تضاف قطع الفراولة ويقلب كل الخليط
* يضاف الخليط بعد أن يبرد إلى التشيز كيك
* يوضع في الثلاجة مرة أخرى حتى يتماسك
* يقطع ويقدم
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