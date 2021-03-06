يوم سعيد للكنيسة الأرثوذكسية .. سيامة 7 أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح.. والبابا تواضروس: نفخر بالعاصمة الإدارية في كل العالم

* 107 من أعضاء المجمع المقدس يشاركون في صلوات سيامة الأساقفة الجدد

* البابا تواضروس : نشكر الرئيس السيسي والحكومة لجهودهم في إنشاء كاتدرائية ميلاد المسيح

* سيامة أسقف عام للخدمة في أفريقيا وآخر لقارة آسيا





احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بتجليس اثنين من أساقفة العموم وسيامة سبعة من الأباء الرهبان في درجة الأسقفية وذلك خلا الصلوات التى تشهدها كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة .

والأبوان الأسقفان هما:

- نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام، والذي سيتم تجليسه على كرسي إيبارشية المنيا وتوابعها.









- نيافة الأنبا ساويرس الأسقف العام، والذي سيتم تجليسه على ديري القديس الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة.





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أما الآباء الرهبان الذين ستتم سيامتهم، هم:

- الراهب القمص أغابيوس الأنبا بيشوي، أسقفًا ورئيسًا لدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون باسم "الأنبا أغابيوس"

- الراهب القمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفًا لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها باسم "الأنبا فلوباتير"

- الراهب القمص سيرابيون السرياني أسقفًا لإيبارشية شرق المنيا وتوابعها. باسم "الأنبا فام"

- الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي أسقفًا عامًا لأفريقيا.باسم "الأنبا جوزيف"

- الراهب القمص سيداروس الصموئيلي أسقفًا عامًا لقطاع كنائس عزبة النخل. باسم "الأنبا سيداروس"

- الراهب القمص زوسيما المحرقي أسقفًا عامًا لأسيا.باسم "الأنبا رويس"

- الراهب القس مارتيروس آفا مينا أسقفًا عامًا لقطاع كنائس عين شمس والمطرية باسم "الأنبا اكسيوس"

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكنرية بطريرك الكرازة المرقسية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على الجهود المبذولة في إنشاء كاتدرائية ميلاد المسيح، كما قدم الشكر أيضا لرجال الشرطة المصرية على جهودهم المبذولة في حفظ الأمن، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية من الجيل الرابع ونفتخر بها في كل العالم.

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني - في كلمة له خلال الاحتفال بسيامة 7 أساقفة جدد وتجليس أسقفين آخرين بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة - أنه للمرة الأولى يجتمع أعضاء المجمع المقدس في كاتدرائية ميلاد المسيح وهى المرة الأولى التى تشهد سيامة أسقفية بها، كما تم اليوم أيضا تعليق الأجراس بالكاتدرائية، لافتا إلى مشاركة 107 من الأباء المطارنة والأساقفة من أعضاء المجمع المقدس في الصلوات التى تتم اليوم.

وقال البابا تواضروس إنه سيتم تجليس إثنين من الأباء الأساقفة، حيث سيتم تجليس نيافة الأنبا مكاريوس وهو احد أعضاء المجمع المقدس وخدم أسقفا عاما في إيبارشية المنيا مع المتنيح نيافة الأنبا أرسانيوس، وسيتم تجليسه أسقفا على مدينة المنيا وتوابعها.

وتابع قائلا، إنه سيتم تجليس الأنبا ساويروس الأسقف العام ليكون أسقفا على ديرى الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة إلى جانب الاشراف على دير الأنبا موسى بالعلمين.

وأضاف أنه سيتم سيامة الراهب أغابيوس الأنبا بيشوى أسقفا ورئيسا لدير الأنبا بيشوى وهو تلميذ للأنبا صرابامون المتنيح رئيس دير الأنبا بيشوى الراحل، وهو له في حياة الرهبنة 44 عاما، ولم يخرج للخدمة خارج الدير، وسيتم الاحتفاظ باسمه "أغابيوس" والذى يعني المحبة.

ونوه إلى أن الأب الراهب الثاني هو "القمص ثاؤفيلوس المحرقي" وسيرسم على إيبارشية ابو قرقاص وهى إيبارشية جديدة ودخل الرهبنة عام 2005 ، وخدمته تحتاج إلى رعاية واهتمام لتأسيس الإيبارشية وسيكون أسمه "فلوباتير"، مشيرا إلى أنه سيتم سيامة الراهب القمص "سرابيون السرياني" والذى ترهبن عام 2003 ليكون أسقفا لمنطقة شرق النيل وسيكون أسمه "فام"، وعمل في الدير في كافة المهام وخدم في دير الأنبا توماس لمدة عام. وأوضح أنه سيتم سيامة الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوى وله في الرهبنة 31 عاما وسيكون أسقفا عاما لبعض المناطق في غرب أفريقيا، كما سيتم اختيار الراهب "سيداروس الصموئيلي" وله في الرهبنة 26 عاما ليكون أسقفا عاما لمنطقة عزبة النخل ، كما سيتم سيامة الراهب "زوسيما المحرقي" وخدم من قبل في عدة أماكن في الولايات المتحدة وخدم في هاواي وهونولولو وهونج كونج والفلبين والسويد، ليكون أسقفا عام لمنطقة شرق أسيا وسيكون اسمه "رويس".

وتابع قائلا، سيتم سيامة أبونا مارتيروس أفا مينا وله أعمال خدمة كبيرة في دير الشهيد مارمينا بمريوط، وخدمة لفترة قصيرة في دولة الإمارات وسوف يكون أسقفا لمنطقة عين شمس والمطرية وهى منطقة عامرة بالكنائس والأباء الكهنة، وترهب عام 2007 وتم اختيار اسم "اكسيوس" ليكون أسقفا على المنطقة.

واستعرض قداسة البابا تواضروس في شرح مفصل طقس السيامة الأسقفية، حيث سيتم تنظيم موكب من الشمامسة يضم الأباء الأساقفة الجدد، وبعدها سيتم قراءة التعهد الخاص بالأسقفية، ثم يلى ذلك رسامة ملابس الكهنوت من جميع أعضاء المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، وبعد ذلك سيتم المناداة على الأباء الأساقفة ، ثم تستكمل صلوات السيامة غدا في القداس الإلهي .







