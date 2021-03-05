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أخبار البلد

بحضور محافظ المنيا .. إقامة صلاة التجنيز على جثمان الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:21 م
نيافة الأنبا أثناسيوس
نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف بنى مزار
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سامح سلام
أقيمت مساء اليوم الجمعة صلوات التجنيز على جثمان نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف بنى مزار، الذى رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 73 عاما، بحضور مجموعة من الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة، بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بمقر مطرانية بنى مزار. 

حضر صلاة التجنيز اللواء أسامة القاضى  محافظ المنيا والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وعدد محدود من أبناء الكنيسة وسط تطبيق اجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 


وكلف قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط للمشاركة نيابة عنه في صلوات التجنيز.


وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشية بني مزار وللشمامسة والخدام والخادمات وأعضاء مجالس الكنائس ولكافة أبنائه شعب بني مزار في نياحة نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف الإيبارشية، طالبًا لنفسه الوديعة البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع صفوف الوكلاء الأمناء في مجد السماء . 

ونعى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الأنبا أثناسيوس أسقف بنى مزار والبهنسا الذي توفى فجر اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض .

وأضاف رئيس الأساقفة في بيان صادر عن الكنيسة اليوم: أقدم العزاء باسم قساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في نياحة الانبا اثاسبوس الخادم الأمين الذي بذل حياته في خدمة الله. 

واستكمل رئيس الأساقفة:  نتضرع ونصلى لله القدير أن يسكب تعزية فى قلوب شعب الكنيسة.

كما نعت رئاسة الطائفة الإنجيليَّة بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، قد نعت رحيل نيافة الأنبا أثناسيوس، أسقف بني مزار والبهنسا، والذي انتقل إلى السماء صباح اليوم الجمعة.

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. 

وجاء في نص برقية العزاء "نشكر الرب لأجل حياته وخدمته الجليلة، ونصلي ليمنح الرب العزاء لكل محبيه ولشعب إيبارشيته، ولكل شعب الكنيسة في مصر".

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