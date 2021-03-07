هل ملح الليمون يتسبب في الإصابة بالسرطان ؟ أعرف الحقيقة

يزعم البعض أن تناول ملح الليمون يتسبب في الإصابة بالسرطان، لذا علقت استخدامات عديدة لملح الليمون في حياتنا اليومية، في التنظيف أو إضافته للمياه الغازية والمعلبات والكاتشب ، وتلجأ بعض ربات البيوت أيضا إلى إضافته للطعام لتحسين النكهة أو أثناء عملية التخليل." الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين، على ذلك قائلة: "إن هناك





وأضافت شيرين زكي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن ملح الليمون مكون طبيعي في الحمضيات مثل الليمون والبرتقال واليوسفي والجريب فروت، وهو كمصدر طبيعي من ثمار الحمضيات له فوائد عديدة من صحة للبشرة والجلد وتحسين عملية الهضم وضبط مستوى السكر في الدم وغيرها من الفوائد.





لكن هل ملح الليمون المصنع آمن كملح الليمون الطبيعي الذي تحتويه الحمضيات ؟ أوضحت أن الإكثار من ملح الليمون المصنع واستخدامه بشكل واسع في المشروبات والغذاء يتسبب في أضرار صحية بسبب التركيزات العالية لحمض الستريك منها:





- أضرار على المرأة الحامل نتيجة التأثير على نمو الجنين .

- مشاكل في العظام والتسبب في هشاشتها مما يؤثر على الأطفال وكذلك الحوامل .

- اضطرابات معدية والإصابة بقرح الفم .

- تهيج البشرة إذا تم استخدامه بشكل مكثف ومباشر عليها

- حمض الستريك يتسبب في زيادة امتصاص الألومينيوم في الجسم مما يؤثر على الكلى والجهاز العصبي .

-تقصف الشعر والتأثير على حيويته نتيجة التسبب في سحب المعادن التي تغذي بصيلة الشعر

-الشعور بالغثيان والتهابات المعدة

-اضطرابات الحالة المزاجية

- حساسية بعض الأشخاص تجاه ملح الليمون حيث أنه يتسبب لهم في الإحساس بالوخز في الأطراف وحول الفم .





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أشارت رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين، إلي أن لازالت الدراسات قاصرة في اثبات تسبب ملح الليمون في تغيير تركيب الجينات ولم يثبت حتى الآن التسبب في الاصابة بالسرطان.





ملح الليمون يستخدم في المعلبات والكاتشب والمياه الغازية، قد تكون كميته في المعلبات والكاتشب ليست كبيرة لكن الافراط في تناول تلك الأصناف يسبب أضرار على الصحة نتيجة زيادة حمض الستريك مع فرط الاستهلاك، لكن يظل الخطر الأكبر هو المياه الغازية التي تحتوي على حامض الستريك بنسبة كبيرة.





ونصحت شيرين زكي من التقليل في استخدام ملح الليمون المصنع، ويمكنك إستبدال بالحمضيات الطازجة بشكل معتدل حفاظا على صحتك وصحة أولادك.