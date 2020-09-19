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لن تتوقع .. فوائد ملح الليمون للتخسيس

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:53 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يعتبر ملح الليمون من المواد التي يتم اضافتها للمشروبات وللتنظيف والكثير من الامور فيتم اضافة ملح الليمون للطعام لاضافة نكهة حامضة لها وله قدرة فائقة للتخلص من الصدأ وتنظيف الاسطح.


فوائد ملح الليمون للتخسيس


ووفقا لموقع webmd ثبت أن المعلبات والاغذية التي تحتوي على ملح الليمون تساعد غلى تنحيف الحسم بشكل كبير بالاضافة إلى بعض الفواكه التي تحتوي على ملح الليمون الطبيعي كالبرتقال والليمون والعنب وغيرهم.

ويحتوي عصير الليمون على الكثير من الفوائد الصحية كما أنه يساعد في تقليل السعرات الحرارية، فإذا كنت من عشاق اللياقة البدنية وتهدف إلى إنقاص الوزن ، فكل ما عليك فعله هو تناول كوب واحد من ماء الليمون الدافئ.

ثبت أن خلط بضع قطرات من الليمون بالماء مفيد جدًا للهضم وزيادة مستويات الطاقة وتحسين التركيز،  يبدو ماء الليمون بسيطًا للغاية ، لكن مقدار الفوائد الصحية التي يمتلكها هذا المشروب كبيرة، فهو يشعرك بالشبع عند تناوله. 
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