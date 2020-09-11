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مرأة

ابتسامة هوليود.. فوائد ملح الليمون لتبييض الأسنان

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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آلاء حسن
من الممكن أن يسبب ملح الليمون أضرار على المعدة بشكل كبير، فهو يؤدي إلى مشاكل في الهضم والشعور بالغثيان والتهاب المعدة والاسهال واضطرابات المعدة لذلك لا يجب الاكثار في تناول المواد التي تحتوى على ملح الليمون.

ووفقا لموقع webmd ، اضرار ملح الليمون لا تقتصر على ذلك فهو يسبب التهاب الحلق وقرح الفم واذا كنت تعاني من التعاب اللثة او مشاكل بالفم فلا يجب تناول ملح الليمون.

فوائد ملح الليمون لتبييض
يُعرف الليمون بآثاره في إزالة السموم خاصةً، وبسبب الفوائد الصحية لتناول الطعام الليمون وهناك تزايد شعبية لاستخدام الليمون كعلاج طبيعي لأمراض الجلد مثل بقع العمر و حب الشباب .

يتمتع ملح الليمون بصفات قابضة نظرًا لمستواه الحمضي ويمكن أن تساعد المكونات ذات مستوى الهيدوجيني المرتفع مثل الليمون في تقليل الالتهاب والزيوت التي قد تساهم في تكوين حب الشباب.

ويساعد ملح الليمون في تفتيح البشرة وعلاج الصدفية، وقد تعمل مكونات الحمضيات مثل الليمون أيضًا بشكل جيد على تفتيح البقع العمرية أو ندبات حب الشباب.

والحمضيات هي طريقة طبيعية لزيادة الكولاجين في وجهك، والكولاجين نفسه عبارة عن بروتين يتفكك بشكل طبيعي مع تقدم العمر ، مما قد يؤدي إلى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد كمضاد للأكسدة ، قد يساعد فيتامين ج في منع الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالكولاجين ، مما يجعل بشرتك أكثر نعومة بالاضافة إلى قدرته السحرية على تبيض الاسنان والتخلص من الجير واعطاء ابتسامة هوليود. 
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