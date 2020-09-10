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مرأة

احذره.. ملح الليمون يؤذي البشرة بهذا الشكل

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يعتبر ملح الليمون من المواد التي يتم إضافتها للمشروبات وللتنظيف والكثير من الأمور فيتم إضافة ملح الليمون للطعام لإضافة نكهة حامضة لها وله قدرة فائقة للتخلص من الصدأ وتنظيف الأسطح. 

ووفقا لموقع webmd من الممكن أن يسبب ملح الليمون أضرارا على المعدة فهو يؤدي إلى مشاكل في الهضم والشعور بالغثيان والتهاب المعدة والإسهال واضطرابات المعدة لذلك لا يجب الاكثار في تناول المواد التي تحتوى على ملح الليمون.


أضرار ملح الليمون على البشرة

يسبب ملح الليمون مخاطر صحية ويؤثر بشكل كبير على الانسان واكتشفت بعض الأبحاث أن ملح الليمون له آثار جانبية على البشرة فملح الليمون يسبب تهيج البشرة.


ويعاني الكثير من الأفراد من حساسية ضد ملح الليمون لذلك فيؤدي إلى تهيج البشرة والشعور بالحكة المستمرة ومن الممكن أن تشعر بالدوار والتوتر والحكة عند تناول المعلبات التي تحتوي على ملح الليمون. 
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