ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

خاص .. إنجي أسامة .. معلومات تنشر لأول مرة عن بطلة فيديو التحرش بـ طفلة المعادي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:07 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف- يارا زكريا

فضحت السيدة إنجي القاطنة في عقار المعادى محاولة إقدام شخص متحرش بطفلة، في بئر السلم الخاص بالعقار بعد تصويره عبر كاميرات المراقبة الموضوعة بالعقار، وهرب من فعلته وترك المكان بعد أن فشل في تبرير موقفه أمام السيدة الشجاعة.


 المشهد الذى صورته كاميرات المراقبة بعقار المعادي، أثار ضجة كبيرة بين رواد التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الاخيرة، ليتم فحص الفيديو من قبل الجهات الأمنية، والقاء القبض على المتهم بواقعة التحرش "م.ج"، بعد أن أثبت صحة الواقعة.


ونسب رواد التواصل الفضل في  فضح المتحرش بالطفلة المسكينة إلى السيدة التي  ضبطت الرجل المتحرش وأقدمت على تصويره ، ونشر المقطع الذي يثبت فعلته النكراء في حق الطفلة البريئة، مطالبين بتمريمها بعد أن وصفوها بأنها سيدة بمئة رجل في اليوم العالمي للمرأة الموافق لامس.


وبالبحث عن السيدة تمكن موقع صدى البلد من الحصول على بعض المعلومات عنها، من قبل أحد أصدقائها المقربين، حيث تدعى هذه البطلة وصفت " إنجي أسامة، وكانت تعمل مديرة علاقات عامة  بأحد المستشفيات.


ووصفت الصديقة المقربة" أنجي"، بالإنسانة الشجاعة والخدومة وصاحبة اخلاق عالية وتحب  مساعدة الناس بكل استطاعتها، دون أن تكون لها صلة بينهم أو صداقة ، موقفها الاخير أثبت ذلك .


وأوضحت صديقة " إنجي"  أنها تعرفها منذ خمس سنوات، ولم تر منها سوى كل خير، وأمانة وصدق، لافتة إلى أنها تشعر بالقلق عليها بعد الواقعة التي كشفتها بكل شجاعة و قوة ، مضيفة أن هناك العديد من أهالي المعادي يودون تكريمها على موقفها الملهم والشجاعة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لمنع التحرش .. هل تؤيد وضع كاميرات مراقبة في المواصلات

تعدى على طفلة عمرها 10 سنوات.. تعرف على عقوبة متحرش المعادي

بعد واقعة المعادي... كيف تكشف المتحرش ؟

تحرش بها في مدخل العمارة.. الأجهزة الأمنية تفحص فيديو الاعتداء الجنسي على طفلة المعادي

بعد واقعة متحرش المعادي.. نصائح للأسر لتوعية أطفالهم من خطر التحرش

بعد واقعة المعادي.. ما هو التحرش؟

ترشيحاتنا

المضادات الحيوية هل تقضي على كورونا.. الصحة تجيب

وكيل كريم العراقي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وتطورات الأزمة مع المصري

مواصفات وأسعار ‎بريليانس v6 2021 في مصر .. صور

بعد هروبه بإحدى الشقق.. القبض على المتهم في واقعة بـ «طفلة المعادي»

كرم جبر: كارتيرون مديرًا فنيًا للزمالك خلفًا لباتشيكو

كارتيرون يكشف حقيقة عودته لتدريب الزمالك خلفا لـ باتشيكو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار ‎بريليانس v6 2021 في مصر .. صور

بالأسعار .. مقارنة بين فيات تيبو و MG 5 موديل 2021| صور

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تشير للإصابة بالانزلاق الغضروفي في الورك.. يسرا تتألق في أحدث ظهور