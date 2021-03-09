خاص .. إنجي أسامة .. معلومات تنشر لأول مرة عن بطلة فيديو التحرش بـ طفلة المعادي

فضحت السيدة إنجي القاطنة في عقار المعادى محاولة إقدام شخص متحرش بطفلة، في بئر السلم الخاص بالعقار بعد تصويره عبر كاميرات المراقبة الموضوعة بالعقار، وهرب من فعلته وترك المكان بعد أن فشل في تبرير موقفه أمام السيدة الشجاعة.





المشهد الذى صورته كاميرات المراقبة بعقار المعادي، أثار ضجة كبيرة بين رواد التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الاخيرة، ليتم فحص الفيديو من قبل الجهات الأمنية، والقاء القبض على المتهم بواقعة التحرش "م.ج"، بعد أن أثبت صحة الواقعة.





ونسب رواد التواصل الفضل في فضح المتحرش بالطفلة المسكينة إلى السيدة التي ضبطت الرجل المتحرش وأقدمت على تصويره ، ونشر المقطع الذي يثبت فعلته النكراء في حق الطفلة البريئة، مطالبين بتمريمها بعد أن وصفوها بأنها سيدة بمئة رجل في اليوم العالمي للمرأة الموافق لامس.





وبالبحث عن السيدة تمكن موقع صدى البلد من الحصول على بعض المعلومات عنها، من قبل أحد أصدقائها المقربين، حيث تدعى هذه البطلة وصفت " إنجي أسامة، وكانت تعمل مديرة علاقات عامة بأحد المستشفيات.





ووصفت الصديقة المقربة" أنجي"، بالإنسانة الشجاعة والخدومة وصاحبة اخلاق عالية وتحب مساعدة الناس بكل استطاعتها، دون أن تكون لها صلة بينهم أو صداقة ، موقفها الاخير أثبت ذلك .





وأوضحت صديقة " إنجي" أنها تعرفها منذ خمس سنوات، ولم تر منها سوى كل خير، وأمانة وصدق، لافتة إلى أنها تشعر بالقلق عليها بعد الواقعة التي كشفتها بكل شجاعة و قوة ، مضيفة أن هناك العديد من أهالي المعادي يودون تكريمها على موقفها الملهم والشجاعة.