الزمالك يعقد جلسة طارئة مع باتشيكو لفسخ العقد بالتراضي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن آخر الاحداث الخاصة بمصير الجهاز الفني لفريق الكرة ، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض.





وأكد المصدر أن إدارة نادي الزمالك سوف تعقد جلسة مع المدرب البرتغالي خلال الساعات القليلة المقبلة .





يأتي هذا من أجل الاتفاق معه على الرحيل، من الوصول لصيغة اتفاق حول الشرط الجزائي.





وكانت إدارة الزمالك السابقة بإدارة مرتضى منصور وضعت شرطا جزائيا في عقد باتشيكو يقدر براتب أربعة أشهر، وهو ما سيصعب تحمله بالكامل من جانب الإدارة الحالية.





ويسعى مسئولو القلعة البيضاء لتخفيض المبلغ والاتفاق مع باتشيكو على صيغة مناسبة لفسخ العقد بين الطرفين بطريقة ترضي الطرفين.



