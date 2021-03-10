ضبط موظفين وسيدة يزورون أوراق الأراضى بالإسكندرية





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 3 أشخاص (إثنين من موظفى إحدى الجهات الحكومية ، وسيدة ، مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لإحدى الجهات الحكومية وإستخدامها فى الإحتيال على المواطنين راغبى إمتلاك وإستصلاح أراضى "وضع اليد" وتقنين ملكيتها، حيث يقوم أحد المتهمين بإستغلال طبيعة عمله بإحدى الجهات الحكومية بالإسكندرية فى مقابلة ضحاياهم بمقر عمله وإيهامهم بإختصاصه الوظيفى فى إنهاء إجراءات ملكيتهم لقطع الأراضى المزعومة، مقدمًا للضحايا إيصالات توريد نقدية مزورة يقوم المتهم الثانى بتزويرها وتزوير المحررات اللازمة لتقنين الإجراءات " محاضر معاينة – محاضر تسليم – قرارات تخصيص – رسومات هندسية – خرائط مساحية" وتقديمها لضحاياهم بمعرفة المتهمة الأخيرة التى تقوم باستقطاب الضحايا بعد أن زعمت كونها موظفة بإحدى الجهات الحكومية ، وتمكنوا من الإستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياهم وتقاسموا حصيلتها فيما بينهم.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال مقابلتهم أحد ضحاياهم وعثر بحوزتهم على (2 خاتم أكلاشية لجهات حكومية مقلدان – عدد من محاضر تسليم لقطع أراضى بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية وممهورة ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة – عدد من إيصالات توريد نقدية بقيم مالية مختلفة - أقساط تخصيص قطع أراضى منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية ممهورة جميعًا ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة- عدد من تقارير المساحة منسوب لإحدى الجهات الحكومية تفيد المعاينة المساحية وتوصيف الحدود للأراضى محل التخصيص بأسماء المجنى عليهم وممهورة ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة – هاتف محمول خاص بإحدى المتهمين، بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على رسائل ببرنامج " الواتس آب" متبادلة بينه وبين الضحايا تؤكد نشاطه الإجرامى)، كما أمكن الاستدلال على (3 مواطنين) من ضحاياهم وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء منهم على مبالغ مالية من قبل المتهمين بالأسلوب المشار إليه ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.