الشرطة اتصلت بيا عرفتني بالحادثة.. والدة الطفلة ضحية التحرش: زوجي أخرس ويعمل سايس بالمعادي

قالت السيدة عبير، والدة الطفلة ضحية التحرش بالمعادي: "زوجي أخرس ويعمل سايس في المعادي، وابنتي يارا كانت لأول مرة تقوم بالنزول معه إلى عمله يوم الواقعة".





وأضافت عبير، خلال لقائها في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إ م بي سي مصر": "جميع أولادي يحبون والدهم ومتعلقون به تعلق غير عادي اكثر مني بكثير، وزوجي يعمل سايس في المعادي منذ زمن بعيد وهناك من يريد أن يقطع لقمة عيشه من المكان منذ زمن".



