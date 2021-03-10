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توك شو

الشرطة اتصلت بيا عرفتني بالحادثة.. والدة الطفلة ضحية التحرش: زوجي أخرس ويعمل سايس بالمعادي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:51 م
والدة الطفلة
والدة الطفلة
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إبراهيم القادري
قالت السيدة عبير، والدة الطفلة ضحية التحرش بالمعادي: "زوجي أخرس ويعمل سايس في المعادي، وابنتي يارا كانت لأول مرة تقوم بالنزول معه إلى عمله يوم الواقعة".

وأضافت عبير، خلال لقائها في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "جميع أولادي يحبون والدهم ومتعلقون به تعلق غير عادي اكثر مني بكثير، وزوجي يعمل سايس في المعادي منذ زمن بعيد وهناك من يريد أن يقطع لقمة عيشه من المكان منذ زمن".

وأوضحت عبير: "زوجي يعمل يوم و10 أيام لا يعمل"، مؤكدة أنها علمت بالواقعة عندما اتصل عليها قسم الشرطة وأخبرها بالواقعة لافتة إلى أن أخوتها الولدين كانوا معها يوم الواقعة".
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