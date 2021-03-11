أبو الدهب: الإسماعيلي قدم شوطا أول جيدا ولاعبو الأهلي يفكرون في لقاء فيتا

أشادَ محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق، بأداء نادي الإسماعيلي أمام الأهلي خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس ضمن منافسات الدوري الممتاز.





وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": "لاعبو الإسماعيلي ظهروا بشكل جيد في الشوط الأول ، لكن كان يجب على دراجان يوفيتش المدير الفني للدراويش عدم فتح خطوطه في الشوط الثاني ، وإغلاق المساحات أمام لاعبي الأهلي.





واختتم أبو الدهب : لاعبو الأهلي كانوا يفكرون في مباراة فيتا كلوب بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل ، وذلك نظرًا لصعوبة موقف الفريق بعد التعادل مع الفريق ذاته في مباراة الذهاب بهدفين لكل فريق.