السبت والأحد.. الأوركسترا تعزف أغنيات فريق "واما" في "سهرانين"

يحل أعضاء فريق "واما" أحمد فهمي، ومحمد نور، ونادر حمدي، وأحمد الشامي، ضيوفا على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يوم السبت والأحد 13 و14 مارس.





لأول مرة يقدم نجوم "واما" باقة مميزة من أبرز أغنيات الفريق، وكذلك أغنيات طربية من التراث الغنائي المصري، على مسرح "سهرانين"، بحضور أوركسترا الموسيقار جورج قلتة داخل الاستوديو، بهدف تقديم موسيقى مختلفة وتلبية رغبات كل المشاهدين خصوصا محبي الموسيقى الراقية. كما يتحدثون خلال اللقاء عن بدايات الفريق، وعلاقة الصداقة التي تجمعهم، وأبرز المواقف التي تعرضوا لها خلال مسيرتهم الفنية.





على جانب آخر، من المقرر أن تشارك أوركسترا الموسيقار جورج قلتة في العديد من الحلقات المقبلة للبرنامج، بمشاركة مجموعة من نجوم الغناء المصري والعربي.





يذكر أن برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، في تمام الساعة 11 مساء، يومي السبت والأحد من كل أسبوع.