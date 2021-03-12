بأقوى المواصفات.. فولفو مصر تطلق أحدث شاحناتها FMX, FM & FH | صور

كشف الوكيل الحصري لشاحنات فولفو داخل جمهورية مصر العربية، بالشراكة مع الشركة العالمية Volvo Truck عن إطلاق أحدث طرازات شاحنات فولفو للنقل الثقيل وذلك خلال شهر يونيو 2021.





مواصفات شاحنة فولفو الجديدة





تتميز شاحنات النقل الثقيل الجديدة من فولفو بالعديد من الميزات التي تعزز إنتاجية الشاحنة لتجعلها الأعلى انتاجية بين منافسيها بالإضافة إلى تكلفة التشغيل الاقتصادية وأعلى وقت تشغيلي وفقًا لوكيلها جي بي أوتو.





معتمدة على القيم الأساسية لشاحنات فولفو وهي الجودة والسلامة والعناية بالبيئة، كما أنها تضمن راحة السائقين والتي تتيح لهم التركيز في أعمالهم مما يسهم في زيادة إنتاجيتهم ويجعلها الخيار الأفضل.





موديلات فولفو الجديدة: FH, FM وVolvo FMX لديها واجهة مستخدم حديثة ومرنة مع لوحة عدادات رقمية تعطي السائق جميع المعلومات التي قد يحتاجها السائق عن حالة الشاحنة.





بالإضافة إلى ذلك، تحتوي شاحنة فولفو FM وFMX على كابينة جديدة تمنح السائق مساحة أكبر ورؤية أفضل للطريق.





بالإضافة الي حزمة من المميزات الأخرى كنظام الفرامل الالكتروني (EBS)، التحسينات على زوايا الانعطاف لإعطاء الشاحنة المناورة استثنائية التي يمكن استخدامها في حركة المرور الكثيفة في المناطق الحضرية.





علاوة على عجلة القيادة الجديدة مع خيار إمالة الرقبة الذي يوفر للسائق راحة اكبر، علبة التروس من فولفو (I-Shift مع خيار Crawler Gear الغيار العجوز) يوفر حمولة اجمالية للشاحنة تصل إلى 250 طن.





تعد شاحنات فولفو جزءًا من مجموعة فولفو، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الشاحنات والحافلات ومعدات البناء والمحركات البحرية والصناعية.





جدير بالذكر ان شاحنات فولفو يتم تجميعها في 13 دولة حول العالم حققت من خلالهم مبيعات وصلت في عام 2020 الي ما يقرب من 94000 شاحنة حول العالم وذلك عبر شبكة وكلاء عالمية تضم 2300 مركز خدمة في أكثر من 130 دولة.





يقول بيتر ليندجرين، مدير المنتج Cab في Volvo Trucks: "من خلال تطوير خصائص فولفو الكلاسيكية مثل بيئة العمل والراحة والسلامة والجمع بينها وبين التكنولوجيا المبتكرة الجديدة والتصميم، فقد جعلنا بيئة السائق أكثر جاذبية وإنتاجية".