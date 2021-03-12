313 سعرا حراريا، ويحتوي أيضا على نسبة كربوهيدرات حوالى 18 جرام، بروتين 4 جرامات، ونسبة الدهون 1 جرام، وألياف غذائية 9 جرامات.

ولا تزيد السعرات الحرارية في قمر الدين المجفف؛ حيث إنه عبارة عن عجينة المشمش المجفف ما لم يتم إضافة السكر له، سواء سيتم تناول قمر الدين على شكل عصير أو حلوى.





ولكن الطريقة الأمثل لتقديم قمر الدين المجفف عبر إذابته في الماء ويضاف إليه السكر وماء الزهر، وينصح عادة بصناعة قمر الدين فى المنزل بدلا من تناول قمر الدين الجاهز العالي بالسكر المضاف والفركتوز.



