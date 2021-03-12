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مرأة

السعرات الحرارية في قمر الدين المجفف

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:24 م
السعرات الحرارية
السعرات الحرارية في قمر الدين المجفف
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آية التيجي
يحتوي عصير قمر الدين المجفف على السعرات الحرارية مثلها مثل باقي المشروبات المجففة المشهورة شهر رمضان، وتعتبر السعرات الحرارية في قمر الدين المجفف غير عالية، وذلك لأنه عبارة عن عجينة المشمش المجفف، وهو أيضا مشروب غني بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية.

وتعتبر السعرات الحرارية في قمر الدين المجفف 313 سعرا حراريا، ويحتوي أيضا على نسبة كربوهيدرات حوالى 18 جرام، بروتين 4 جرامات،  ونسبة الدهون 1 جرام، وألياف غذائية 9 جرامات.


ولا تزيد السعرات الحرارية في قمر الدين المجفف؛ حيث إنه عبارة عن عجينة المشمش المجفف ما لم يتم إضافة السكر له، سواء سيتم تناول قمر الدين على شكل عصير أو حلوى.

ولكن الطريقة الأمثل لتقديم قمر الدين المجفف عبر إذابته في الماء ويضاف إليه السكر وماء الزهر، وينصح عادة بصناعة قمر الدين فى المنزل بدلا من تناول قمر الدين الجاهز العالي بالسكر المضاف والفركتوز.

ومن فوائد قمر الدين لصحة الإنسان، فهي عديدة ونابعة بالتأكيد من فوائد ثمار المشمش الشهيرة، في المشمش مصدر للعديد من العناصر الغذائية  من ألياف غذائية  وبوتاسيوم، وكاروتينات ومضادات أكسدة.

ويمكن أن تزيد السعرات الحرارية في قمر الدين المجفف؛ حيث يكون محتواه أقل من الماء، وعلى العكس عندما يتم إذابته في الماء، إلا أنه يوفر مستويات أعلى من معظم العناصر في كوب العصير الواحد.
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