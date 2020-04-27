حلويات رمضان.. طريقة عمل مهلبية قمر الدين

(طريقة عمل مهلبية قمر الدين)

المقادير :.

2 ملعقة كبيرة نشا، نصف كوب ماء بارد

2 كوب قمر الدين، 6 ملاعق كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا، مكسرات زبيب وبندق وفستق

نصف كوب ماء آخر للنشا

طريقة عمل مهلبية قمر الدين

أحضرى أولا ملفوف من قمر الدين وضعيه فى قليل من الماء البارد، واتركيه حتى تمام الذوبان.

بعد ذوبان قمر الدين ضعيه فى وعاء مناسب على نار هادئة. ضعى على قمر الدين 6 ملاعق من السكر بالتدريج ومع الاستمرار فى التقليب حتى مرحلة الغليان.

فى وعاء صغير إبدأى بإذابة النشا فى نصف كوب من الماء. بعد تمام الذوبان أضيفيه الى خليط قمر الدين وإستمرى فى التقليب حوالى 4 دقائق حتى تختفى رائحة النشا و حتى مرحلة الغليان.

ارفعى الوعاء عن النار وإبدأى فى إضافة الفانيليا و جوز الهند المبشور وقلبي الخليط جيدًا.

قسمى الخليط على أطباق التقديم الصغيرة وإتركيهم حتى يبردوا قليلاَ، ثم انقليهم الى الثلاجة حتى اكتمال البرودة.