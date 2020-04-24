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مرأة

لا تتجاهل تناوله.. قمر الدين لرفع مناعة الجسم في رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:44 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد قمر الدين إحدى أكلات رمضان التي هي عبارة عن ثمار المشمش المجففة، ويرجع سبب تجفيف المشمش لقصر موسمه, ومن المعروف أن المشمش غني بالفيتامينات مثل فيتامين “أ, ب, ج”، كذلك فهو غني بـ”الحديد”. المشمش المجفف يحتوي علي ضعف كمية فيتامين “أ”، أما عن “الحديد” الموجود في المشمش الطازج، فهو مفيد في حالات فقر الدم وتقوية البصر وزيادة مناعة الجسم ويمنح الجسم حيوية ونشاط.

فوائده :
1- يعتبر مبرد ومنعش من العطش والحميات يفيد في تنظيم عمل الامعاء .
2- يقوي شراب قمر الدين الأعصاب ويفتح الشهية ويقوي الخلايا النسيجية ويحمي من التجاعيد .
3- يزيد من مناعة الجسم ويحمي القلب والأوعية الدموية من الأمراض نظرا لاحتوائه على فيتامين C ، كما يحمي من أمراض السرطان نظرا لاحتوائه على البيتا كاروتين ويرطب وينظف الأمعاء.
4- يهدئ الاعصاب, كما يزيل الأرق وينشط نمو الأطفال، يفيد المسنين والشباب .
5- منخفض السعرات الحرارية ومصدر جيد للألياف ، وبسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف، فإنه يساعدك على الشعور بالشبع .
6- يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.
7- احتواؤه على فيتامين (أ) يمكن أن يعزز الرؤية الصحية ويقلل من خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

طريقة تحضيره: ينقع في الماء لمدة يوم، ثم يقلب جيدًا حتي يذوب، ويصفي ويحلي بالسكر حسب الرغبة ويقدم بارد.
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