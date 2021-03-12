الباز: لا يوجد معتقلون في مصر والسجون الأمريكية بها مهازل





وأضاف "الباز" ، خلال تقديمه لحلقة "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية "النهار"، أنه لا يوجد معتقلون فى مصر ولكن الموجودين فى السجون موجودون على ذمة قضايا ويجرى التحقيق معهم وصدور أحكام ضدهم بناء على حماية الأمن القومى نظرا لكونهم خارجين عن القانون.





وأكد أنه لا توجد نسبة حقوق الإنسان فى دولة نسبتها 100% ولكن هناك دولا فى العالم تستخدم ملف السجون ضدها للتدخل فى شئونها فلا تسمحوا لأحد أن يفعل ذلك ضد مصر.









قال الإعلامى محمد الباز، إن كافة الدول بها سجون وقوانين تنفذ وأحكام تصدر، لافتا إلى أن السجون بأمريكا يوجد بها مهازل ومنها سجن جوانتانامو.