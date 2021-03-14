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بين الناس

شكوى من انتشار الكلاب الضالة بشارع الدكتور حسن كامل بالساحل

الأحد 14/مارس/2021 - 12:01 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل محمد عواد شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقال القارئ، في شكواه: "نعاني نحن سكان شارع الدكتور حسن كامل بالساحل بمحافظة القاهرة من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب في الرعب للأطفال والنساء".

وأشار إلى أنه تم تقديم عدة شكاوى للحي دون جدوى مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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