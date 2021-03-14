دار الإفتاء: صل رحمك ولو لم تجد ترحابا منهم

قالت دار الإفتاء المصرية، إن على الإنسان أن يصل رحمه ويقف بجانبهم، ولو لم يجد ترحابًا منهم، ويبتغى الثواب من عند الله.





وأضافت دار الإفتاء أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن لي قرابةً أصلهم ويقطعونني، وأُحسن إليهم ويسيئون إليَّ، وأحلم عنهم ويجهلون عليَّ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لئن كنت كما قلت فكأنما تُسِفُّهم الْمَلَّ ولا يزال معك من الله ظهيرٌ عليهم ما دمت على ذلك» (رواه مسلم).





وأشارت عبر صفحتها على "فيس بوك" إلى أن معنى "تُسِفُّهم الملَّ" فى الحديث: أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم.



