زيت الأفوكادو.. 5 حيل مجربة لتقليل ظهور التجاعيد

تظهر التجاعيد سن 35 و 50 عامًا ويمكن لروتين العناية ببشرتك أن يساعد فى محاربة ظهور التجاعيد إليك وفقا لموقع برايت سايد زيوت طبيعية يمكن أن تساعد في محاربة التجاعيد والحفاظ على بشرتك ناعمة ونضرة لسنوات قادمة.









زيت الأفوكادو

يحتوي زيت الأفوكادو على معادن ومضادات الأكسدة التي تحمي وجهك من الأشعة فوق البنفسجية للشمس ، والتي تعد من أهم أسباب ظهور التجاعيد والشيخوخة

لاستخدام زيت الأفوكادو، اخلطي 2 ملاعق كبيرة من زيت الأفوكادو و3 -4 قطرات من زيت الزهور العطري مثل الورد أو اللافندر

وقومى برج المحتويات برفق لمزجها قبل وضعها على وجهك.

زيت الليمون

يستخدم زيت الليمون لعلاج مشاكل حب الشباب والفطريات فهو زيت عالي التركيز وجدت الدراسات أيضًا أن زيوت الحمضيات تتفاعل بشدة مع بشرتك عند تعرضها لأشعة الشمس ، لذلك من الأفضل استخدامها في الليل.

زيت اللافندر

تعمل رائحة اللافندر على تعزيز الاسترخاء التام فإن زيت اللافندر الأساسي يفعل العجائب لحب الشباب والتجاعيد.

في وعاء أو وعاء صغير ، اخلطي بضع قطرات من زيت اللافندر النقي العطري وزيت جوز الهند البكر الممتاز أو أي زيت ناقل آخر تفضله وحركى الزجاجة أو رجها برفق وأضفها إلى روتين العناية ببشرتك.

زيت بذور العنب

يُصنع زيت بذور العنب غنية بفيتامين E والدهون المتعددة غير المشبعة ، مما يجعلها زيتًا مغذيًا تمتصه بشرتك.

يمكنك وضع زيت بذور العنب مباشرة على بشرتك والتدليك حتى تمتصه

زيت الزيتون

زيت الزيتون غني بالفيتامينات المرطبة ومضادات الأكسدة ، مما يجعله مرشحًا رائعًا لتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

ببساطة اغمس كرة قطنية في زيت الزيتون البكر الممتاز وضعى قطرات من عصير الليمون الطازج (اختياري)

امسحي بقطعة القطن على وجهك قبل النوم.



