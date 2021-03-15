بعد حلف اليمين.. البرلمان الليبي يطالب الحكومة بإخراج المرتزقة من البلاد

طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الاثنين، الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بإخراج المرتزقة الأجانب خارج ليبيا.





وقال صالح ، عقب أداء حكومة الدبيبة اليمين الدستورية في مقر البرلمان بمدينة طبرق: " نطلب من الحكومة دعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا".





وأضاف: " يجب التنسيق مع المجتمع المدني لتمثيله في حوار مع السلطات".





وأكد صالح أن مهمة الحكومة الانتقالية قيادة البلاد في ظل وقت عصيب"، مشيرًا إلى أن ا ستقلال القضاء ركيزة أساسية لضمان عدم خضوعه لأهواء النظام السياسي".





وتابع: " لا فائدة لإصلاح اقتصادي بدون استقرار ويجب التركيز على الأمن والعدالة في البلاد".





وأردف: "نريد حكومة تمتلك إرادة وتضع الفئات المحتاجة في عين الاعتبار".





وكان المجلس الرئاسي الليبي بقيادة محمد المنفي، أدى اليمين الدستورية في المحكمة العليا بمدينة طرابلس الليبية، ثم توجه إلى مدينة طبرق، لحضور حلف اليمين الدستورية للحكومة بمقر البرلمان.