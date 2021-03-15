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فن

بـ إطلالة جذابة .. مي سليم تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها .. شاهد

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:30 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة مى سليم صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ". 


وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : 


ربنا يحفظك - زى القمر - ماشاء الله 


وكانت الفنانة مي سليم، أشارت في تصريح خاص لها، إلى أنها تستعد للسفر خلال الفترة المقبلة،استعدادا لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل «لحم غزال" المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.


مسلسل «لحم غزال» تدور أحداثه في قالب اجتماعي، والمسلسل بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ومن تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.


وتعيش مي سليم، في حالة نشاط فني خلال الفترة الحالية، إذ تألقت مؤخرًا في مسلسل «ضربة معلم» مع الفنان محمد رجب، بالإضافة إلى مسلسل «بأثر رجعي»، وتدور أحداثه في قالب تشويقي مثير ويرصد قضايا معاصرة اجتماعية، وتم عرضه علي إحدى المنصات الإلكترونية. 
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