لن تتوقعها.. فوائد الضحك تفوق الخيال أغربها إنقاص الوزن وعلاج الألم

تجعلنا ظروف الحياة إلى نميل أن نكون أكثر جدية والضحك أكثر ندرة، ولكن من خلال البحث عن المزيد من الفرص للفكاهة والضحك، يمكنك تحسين صحتك العاطفية، وتقوية علاقاتك، والعثور على قدر أكبر من السعادة، لكن هل تعلم أنه يمكن أن تحسن صحتك بالفعل؟ تعلم كيفية الاستفادة من الفوائد القوية للضحك والفكاهة.





ووفقا لما ذكره موقع "helpguide " الضحك دواء قوي فهو يجمع الناس معًا بطرق تؤدي إلى تغييرات جسدية وعاطفية صحية في الجسم، يقوي الضحك جهاز المناعة لديك، ويعزز المزاج، ويقلل من الألم، ويحميك من الآثار الضارة للتوتر، لا شيء يعمل بشكل أسرع أو أكثر موثوقية لإعادة التوازن إلى عقلك وجسمك من الضحك الجيد. الفكاهة تخفف من أعبائك ، وتلهمك بالأمل ، وتربطك بالآخرين ، وتبقيك ثابتًا ومركّزًا ومنتبهًا. يساعدك أيضًا على إطلاق الغضب والتسامح في وقت أقرب.





مع الكثير من القوة للشفاء والتجديد ، فإن القدرة على الضحك بسهولة وبشكل متكرر هي مورد هائل للتغلب على المشاكل ، وتعزيز علاقاتك ، ودعم الصحة الجسدية والعاطفية. أفضل ما في الأمر أن هذا الدواء الثمين ممتع ومجاني وسهل الاستخدام.





الضحك مفيد لصحتك

الضحك يريح الجسم كله: تخفف الضحكة الجيدة القلبية التوتر الجسدي والإجهاد ، وتترك عضلاتك مسترخية لمدة 45 دقيقة بعد ذلك.





الضحك يقوي جهاز المناعة: يقلل الضحك من هرمونات التوتر ويزيد الخلايا المناعية والأجسام المضادة لمكافحة العدوى ، وبالتالي يحسن مقاومتك للأمراض.





يؤدي الضحك إلى إطلاق مادة الإندورفين ، وهي مواد كيميائية طبيعية تمنح الجسم الشعور بالسعادة و يعزز الإندورفين الشعور العام بالعافية ويمكنه حتى أن يخفف الألم مؤقتًا.





الضحك يحمي القلب: يحسن الضحك وظيفة الأوعية الدموية ويزيد من تدفق الدم ، مما يساعد على حمايتك من النوبات القلبية ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى.





الضحك يحرق السعرات الحرارية :حسنًا ، لا بديل عن الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ، ولكن وجدت إحدى الدراسات أن الضحك لمدة 10 إلى 15 دقيقة يوميًا يمكن أن يحرق ما يقرب من 40 سعرًا حراريًا وهو ما قد يكون كافيًا لخسارة ثلاثة أو أربعة أرطال على مدار عام.





الضحك يخفف العبء الثقيل للغضب: لا شيء يبدد الغضب والصراع أسرع من الضحك المشترك، يمكن أن يضع النظر إلى الجانب المضحك المشاكل في منظورها الصحيح ويمكّنك من تجاوز المواجهات دون التمسك بالمرارة أو الاستياء.





قد يساعدك الضحك على العيش لفترة أطول: وجدت دراسة في النرويج أن الأشخاص الذين يتمتعون بروح الدعابة القوية يعيشون أكثر من أولئك الذين لا يضحكون كثيرًا ، كان الفارق ملحوظًا بشكل خاص لأولئك الذين يكافحون السرطان.

واليكم ايضا الفوائد المعنوية للضحك ، ابرزها:

فوائد الضحك ل لصحة العقلية

يضيف الفرح والحماس إلى الحياة

يخفف القلق والتوتر

يخفف من التوتر

يحسن المزاج

يقوي المرونة





فوائد الضحك الاجتماعية

يقوي العلاقات

يجذب الآخرين إلينا

يعزز العمل الجماعي

يساعد في نزع فتيل الصراع

يعزز الترابط الجماعي



