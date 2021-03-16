ابن عز.. آخر سيارة ظهر بها علاء ولى الدين قبل وفاته| صور

" هو في الصحراء بنك ؟.. أيوه البنك الوطني الصحراوي، بحبك بحبك يا أم عمرو، ربيع ترافولتها شاعر غنائي و بتاع زفف، سيبني ريحتك شِعر، الجمالية في أوروبا إنت فعلا هالوبا" حينما يُذكر إسمه يحتضر في ذهنك تلقائيًا خفة الظل اللا متناهية التي صاحبتها الملامح الطفولية البريئة رغم عظمة تاريخه الفني القصير لرحيله المفاجئ عنا دون إشباع روحنا من بهجة مشاهدته سواء ومتعة رؤيته المباشرة فوق خشبة المسرح أو من خلال الشاشة الصغيرة، ليودعنا الراحل علاء ولي الدين بآخر أعماله الكوميدية الرائعة فيلم " إبن عز ".





" إبن عز " لم يسمى الفيلم بهذا الإسم نسبة إلى والد فريد الذي قام بدوره الفنان الراحل علاء ولي الدين ولكنها كانت أيضا بصفة تتطابق مع شخصيته، حيث تناولت قصة هذا الفيلم حياة الشاب فريد و ولادته لأسرة ثرية حيث يمتلك والده أموالًا طائلة وثروة كبيرة، وعاش فريد حياة مترفة لا يعبء بشئ في الوجود سوى السهر والحفلات، لا يعرف مصطلح الجدية في الحياة ولا تحمل المسؤلية، فجاة إنقلب كل شيء وقرر والده " عز الدين " أن يهرب خارج البلاد ويترك لنجله مهمة إدارة تركته، ولكن وقع فريد في فخ رجال الاعمال وحاصروه و قبض عليه بتهمة النصب والإحتيال ولكنه إستطاع الهرب بمساعدة مربيه كاظم والذي جسده الراحل حسن حسني.





تتوالى بعد ذلك الأحداث الأساسية لهذا الفيلم بعد هروب فريد، وإنقلاب حياته من العيش في القصور إلى تشرده في الشوارع بلا مأوى لتظهر الرسالة الخفية وراء تلك الاحداث الكوميدية، حيث بعد ان عاد فريد إلى قصره وتم تبرئته من كل التهم المنسوبة إليه، قام بإصطحاب كل من قابله في طريق تشرده ليعيشوا معه بالقصر.





في بداية مشاهد الفيلم ظهر أسطولًا من السيارات في حديقة منزل فريد ليكون مشهدًا صامتًا للتعبير عن الحياة المترفة التي يعيشها، ولكن دون عن كل هذه السيارات كانت هناك سيارة واحدة هي القريبة إلى قلبه إستقلها في الكثير من احداث هذه الفيلم، فلنتعرف على بعض المعلومات عنها في السطور التالية.





كانت السيارة هي المفضلة لجيل الشباب من فئة الأثرياء ورجال الأعمال وكبار الدولة، حيث أصدرتها وحش صناعة السيارات الأمريكية ذات الدفع الرباعي JEEP، والتي أخذت مكانتها منذ بداية تصنيعها خلال أحداث الحرب العالمية الثانية وحتى يومنا هذا، حيث حازت سيارات هذه الشركة على إشادة الرئيس الأمريكي عقب إنتهاء الحرب بأنها العنصر الأساسي في إنتصارهم.





تعددت إصدارت شركة JEEP بطرازات مختلفة لتتمكن من المنافسة بقوة في سوق السيارات العالمي لتنال إعجاب فئات مختلفة ومتنوعة من محبي السيارات، ولكن ظهرت السيارة JEEP برفقة الفنان علاء ولي الدين خلال أحداث فيلم إبن عز من الطراز GRAND CHEROKEE موديل عام 2000، والتي زودت بمحرك مكون من 8 أسطوانات بسعة 4100 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.





جدير بالذكر أن فيلم إبن عز بطولة كلًا من " علاء والي الدين، حسن حسني، إنعام سالوسة، حسين الإمام، محمود عزب، دينا، أحمد مكي، سامي سرحان، سعيد طرابيك، محسن منصور، احمد توفيق، ومن تأليف أحمد عبدالله، و إخراج شريف عرفة، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 25 يوليو من العام 2001.