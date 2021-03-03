الأولى انفجرت به والثانية أنقذته.. اعرف قصة سيارات الزعيم عادل إمام | صور

"هو الدين بيقول إيه؟، أمورة جانيت، مش محتاجة حاجة يعني، عم مرقص بيقرأ قرآن.. ده أنت مش قادر تفرق بين الهلال والصليب"، عندما يجتمع عمالقة الفن العربي الزعيم عادل إمام والفنان العالمي عمر الشريف بالطبع النتيجة تكون رائعة من روائع السينما، عبارة يجتمع فيها كل العناصر السينمائية، فهو يحتوي على مزيج من عناصر الدراما والكوميديا والأكشن، وحقق نجاحًا منقطع النظير، إنها رائعة فيلم "حسن ومرقص".

تناول فيلم "حسن ومرقص" قصة تمس وجدان كل المصريين وهي قضية الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط، حيث قصة القس بولس الذي جسد شخصيته الفنان عادل إمام وهو من محبي الوطن ومؤيدي الوحدة الوطنية ودائما ما يخطب نابذًا التعصب الديني، ليضطهده مجموعة من المتعصبين المسيحيين ويقومون بمحاولة اغتياله بوضع قنبلة في سيارته ولكنه ينجو منها، وفي الجهة المقابلة كان الشيخ محمود سيف الدين والذي قام بدوره الفنان عمر الشريف يمتلك متجرًا للعطارة، توفي شقيقه أسامة الذي كان يأمر جماعة إسلامية متطرفة، وأثناء العزاء جاء إليه أعضاء هذه الجماعة ليخبروه بأن أخاه أوصى أن يأخذ مكانه فرفض الشيخ محمود تنفيذ الوصية، فدبرت الجماعة محاولة لقتله عن طريق إشعال الحريق في متجره.

وقام اللواء مختار سالم " عزت أبو عوف" بمحاولة حمايتهما من الاغتيال فقام بعملية من التبادل بينهما فقد أصبح القس بولس هو الشيخ حسن العطار، والشيخ محمود، هو القبطي مرقص عبد الشهيد، وكان هناك بطلان رئيسيان في أحداث هذا العمل كان لظهورهما أثر كبير في تحول مسار حياة القس بولس ألا وهما السيارتان اللتان استقلهما خلال الفيلم، فلنتعرف عليهما في السطور التالية.

ظهرت السيارة الأولى أثناء محاولة اغتيال القس بولس ووضع قنبلة داخلها وانفجارها، وكانت من إنتاج شركة صناعة السيارات الإيطالية FIAT، من الطراز 128 الذي احدث طفرة في عالم السيارات، حيث يعد من أولى السيارات التي استخدمت خاصية الدفع الامامي وأيضا الحاصلة على محرك ذي كامة علوية.

حققت السيارة FIAT 128 نجاحًا كبيرًا وانتشارا واسعًا هنا في مصر لدرجة جعلت شركة فيات الإيطالية بعقد اتفاقية مع شركة النصر للسيارات المصرية في العام 1971 بإنتاج الطراز 128، والذي استمد قوته من خيارين من المحركات الأول بسعة 1116 سي سي، والثاني بسعة 1290 سي سي، وكلاهما متصل بناقل حركة يدوي الأداء مكون من 4 سرعات.

أما السيارة الأخرى فكانت تقله إلى منزل صديقه ويليام شحاته والد جانيت، والتي أصدرتها أسد صناعة السيارات الفرنسية بيجو من الطراز 504 الذي يعد من أكثر السيارات التي ارتبطت بحب المصريين وعشقهم لها ولقبوها بـ " النعش الطائر" والتي تتواجد حتى وقتنا هذا في معظم سيارات الأجرة رغم توقف إنتاجها في العام 1983.

وظهرت السيارة بيجو 504 من فئة الـ STATION التي تتسع لعدد سبعة ركاب والذي يستمد قوته من محرك بنزين مكون من 4 أسطوانات، يستطيع أن يولد قوة قدرها 144 حصانًا، وتميزت هذه السيارة بارتفاعها الملحوظ عن سطح الأرض مما يجعلها تتناسب مع طبيعة الطرق المصرية والطرق الوعرة.

جدير بالذكر أن فيلم حسن و مرقص بطولة كل من " عمر الشريف، عادل إمام، لبلبة، هناء الشوربجي، عزت أبو عوف، محمد إمام، شيري عادل، يوسف داوود، إدوارد، حسن مصطفى، ضياء الميرغني، محمد شرف" تأليف يوسف معاطي، و إخراج رامي إمام، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 3 يوليو من العام 2008.