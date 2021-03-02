ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أه يا ليل يا زمن .. عندما أنقذت جاجوار ومرسيدس وردة من الإفلاس | صور

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:58 م
سيارات أنقذت وردة
سيارات أنقذت وردة من الإفلاس
Advertisements
ماجدة المهدي

"مسا النور والهنا على الموجودين هنا واللي جايين لنا.. مسا الشوق والسعادة على السكر الزيادة.. واللي يشربها سادة مالوش مكان هنا "عندما اجتمع عملاقي الفن الأصيل، الثنائي الذي ارتبط في أذهاننا جميعًا بقصص الحب الأسطورية، الأول يعزف بألحانه أجمل الأغنيات والثانية تطرب بصوتها الملائكي الذي استطاع أن يترك بصمته الخاصة العريقة في آذان الجماهير إنه بليغ حمدي والفنانة وردة الجزائرية يشتركان معًا لعزف مجموعة من أروع الأغنيات التي أصدرت في تاريخ السينما المصرية في عمل واحد ألا وهو فيلم " أه يا ليل يا زمن".

 

بعدما قامت ثورة 23 يوليو 1952 تمت مصادرة ممتلكات الباشا والد الفتاة فاتن البلتاجوني التي قامت بدورها الفنانة " وردة الجزائرية " مات متأثرًا بإصابته النفسية نتيجة إفلاسه، فأصبحت فاتن وحيده فقررت العيش خارج البلاد فتسافر إلى باريس وتتعرف على الدكتور يوسف " يوسف شعبان " فتضطرها الظروف لأن تعمل لديه كممرضة حتى تقدر على المعيشة، فيوهما هذا الدكتور بحبه لها حتى تكتشف كذبه وخيانته، فتتعرف على صديق آخر يدعى إلياس الذي قام بدوره الفنان " عادل أدهم " فيبدأ يوسوس في تفكيرها بالسفر إلى المغرب والعمل كمغنية في إحدى الملاهي الليلية، ليقدر لها أن تتقابل مع الضابط محمود " رشدي أباظة " الذي قام بجرد محتويات قصر أبيها، لتبدأ أحداث قصة حبهما التي شاركت معظم أحداثها، سيارات أنيقة كلاسيكية تشبه أحداث هذا الفيلم، فلنتعرف على بعض منها في السطور التالية.

 

الظهور الأول كان لصاحبة نجمة مرسيدس العريقة من طراز MERCEDES W115 موديل عام 1976، كان قد تم تمييز هذا الطراز عن أقرانه بلوحات الأسماء المعلقة بحجم محركها، واستمدت هذه السيارة قوتها من محرك مكون من أربعة أسطوانات بسعة 2.3 لتر، ومحرك آخر بسعة 2.4 لتر.

 

أما الظهور الثاني فكان من نصيب السيارة الكلاسيكية الفارهة التي أنتجتها شركة صناعة السيارات البريطانية جاجوار والتي تأسست في العام 1945، كانت السيارة من طراز JAGUAR MK2 موديل عام 1960، والي اتسم بهيكله الانيق، وشبكته الأمامية بيضاوية الشكل ذات المقاطع الطولية لتنتصفها شعار جاجوار الشهير، واستمدت هذه السيارة قوتها من ثلاثة محركات، الأول بسعة 2.4 لتر، والثاني بسعة  3.4 لتر، والثالث بسعة 3.8 لتر.

 

جدير بالذكر أن فيلم أه يا ليل يا زمن بطولة كلًا من " وردة الجزائرية، رشدي أباظة، عادل أدهم، يوسف شعبان، سمير غانم، سهير الباروني، نظيم شعراوي، مريم فخر الدين، صلاح نظمي، يحي الفخراني" ومن تأليف إحسان عبدالقدوس، و إخراج علي رضا، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 12 ديسمبر من العام 1977.

أه يا ليل يا زمن .. عندما أنقذت جاجوار ومرسيدس وردة من الإفلاس | صور
أه يا ليل يا زمن .. عندما أنقذت جاجوار ومرسيدس وردة من الإفلاس | صور
أه يا ليل يا زمن .. عندما أنقذت جاجوار ومرسيدس وردة من الإفلاس | صور
أه يا ليل يا زمن .. عندما أنقذت جاجوار ومرسيدس وردة من الإفلاس | صور
أه يا ليل يا زمن .. عندما أنقذت جاجوار ومرسيدس وردة من الإفلاس | صور
أه يا ليل يا زمن .. عندما أنقذت جاجوار ومرسيدس وردة من الإفلاس | صور
أه يا ليل يا زمن .. عندما أنقذت جاجوار ومرسيدس وردة من الإفلاس | صور
أه يا ليل يا زمن .. عندما أنقذت جاجوار ومرسيدس وردة من الإفلاس | صور
أه يا ليل يا زمن .. عندما أنقذت جاجوار ومرسيدس وردة من الإفلاس | صور
أه يا ليل يا زمن .. عندما أنقذت جاجوار ومرسيدس وردة من الإفلاس | صور
أه يا ليل يا زمن .. عندما أنقذت جاجوار ومرسيدس وردة من الإفلاس | صور
أه يا ليل يا زمن .. عندما أنقذت جاجوار ومرسيدس وردة من الإفلاس | صور
أه يا ليل يا زمن .. عندما أنقذت جاجوار ومرسيدس وردة من الإفلاس | صور
أه يا ليل يا زمن .. عندما أنقذت جاجوار ومرسيدس وردة من الإفلاس | صور
أه يا ليل يا زمن .. عندما أنقذت جاجوار ومرسيدس وردة من الإفلاس | صور
أه يا ليل يا زمن .. عندما أنقذت جاجوار ومرسيدس وردة من الإفلاس | صور
أه يا ليل يا زمن .. عندما أنقذت جاجوار ومرسيدس وردة من الإفلاس | صور
أه يا ليل يا زمن .. عندما أنقذت جاجوار ومرسيدس وردة من الإفلاس | صور
أه يا ليل يا زمن .. عندما أنقذت جاجوار ومرسيدس وردة من الإفلاس | صور
أه يا ليل يا زمن .. عندما أنقذت جاجوار ومرسيدس وردة من الإفلاس | صور
أه يا ليل يا زمن .. عندما أنقذت جاجوار ومرسيدس وردة من الإفلاس | صور
أه يا ليل يا زمن .. عندما أنقذت جاجوار ومرسيدس وردة من الإفلاس | صور
أه يا ليل يا زمن .. عندما أنقذت جاجوار ومرسيدس وردة من الإفلاس | صور
أه يا ليل يا زمن .. عندما أنقذت جاجوار ومرسيدس وردة من الإفلاس | صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد| هوانم جاردن سيتي .. سيارات من كلاسيكيات الزمن الجميل

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار رينو ميجان موديل 2021

جاجوار E PACE صاحبة القدرات المتعددة.. سعرها في السوق الخليجي | صور

أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر

بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف على أسعار رينو كادجار 2021

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار لادا جرانتا| صور

ترشيحاتنا

جماهير الأهلي والزمالك تتضامن مع أشرف بن شرقي بسبب امتحان كلية حقوق

بيان فلسطيني عاجل حول انتهاكات الاحتلال للمسجد الأقصى

بأمر المحافظ .. إزالة عقارين آيلين للسقوط بمنطقة أبو الريش بدمنهور

خبير عكسري يطالب بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان لمواجهة حرب المياه

التحالف العربي يعترض هجوما جويا على السعودية

حكم إمامة المرأة زوجها في الصلاة داخل البيت.. دار الإفتاء توضح.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخبات مونديال الرماية تواصل جولاتها السياحية في مصر

بالأسعار .. مقارنة بين شيفروليه كابتيفا ونيسان قشقاي موديل 2021| صور

القائمة الكاملة لـ أسعار كيا 2021 في السعودية