أه يا ليل يا زمن .. عندما أنقذت جاجوار ومرسيدس وردة من الإفلاس | صور

"مسا النور والهنا على الموجودين هنا واللي جايين لنا.. مسا الشوق والسعادة على السكر الزيادة.. واللي يشربها سادة مالوش مكان هنا "عندما اجتمع عملاقي الفن الأصيل، الثنائي الذي ارتبط في أذهاننا جميعًا بقصص الحب الأسطورية، الأول يعزف بألحانه أجمل الأغنيات والثانية تطرب بصوتها الملائكي الذي استطاع أن يترك بصمته الخاصة العريقة في آذان الجماهير إنه بليغ حمدي والفنانة وردة الجزائرية يشتركان معًا لعزف مجموعة من أروع الأغنيات التي أصدرت في تاريخ السينما المصرية في عمل واحد ألا وهو فيلم " أه يا ليل يا زمن".

بعدما قامت ثورة 23 يوليو 1952 تمت مصادرة ممتلكات الباشا والد الفتاة فاتن البلتاجوني التي قامت بدورها الفنانة " وردة الجزائرية " مات متأثرًا بإصابته النفسية نتيجة إفلاسه، فأصبحت فاتن وحيده فقررت العيش خارج البلاد فتسافر إلى باريس وتتعرف على الدكتور يوسف " يوسف شعبان " فتضطرها الظروف لأن تعمل لديه كممرضة حتى تقدر على المعيشة، فيوهما هذا الدكتور بحبه لها حتى تكتشف كذبه وخيانته، فتتعرف على صديق آخر يدعى إلياس الذي قام بدوره الفنان " عادل أدهم " فيبدأ يوسوس في تفكيرها بالسفر إلى المغرب والعمل كمغنية في إحدى الملاهي الليلية، ليقدر لها أن تتقابل مع الضابط محمود " رشدي أباظة " الذي قام بجرد محتويات قصر أبيها، لتبدأ أحداث قصة حبهما التي شاركت معظم أحداثها، سيارات أنيقة كلاسيكية تشبه أحداث هذا الفيلم، فلنتعرف على بعض منها في السطور التالية.

الظهور الأول كان لصاحبة نجمة مرسيدس العريقة من طراز MERCEDES W115 موديل عام 1976، كان قد تم تمييز هذا الطراز عن أقرانه بلوحات الأسماء المعلقة بحجم محركها، واستمدت هذه السيارة قوتها من محرك مكون من أربعة أسطوانات بسعة 2.3 لتر، ومحرك آخر بسعة 2.4 لتر.

أما الظهور الثاني فكان من نصيب السيارة الكلاسيكية الفارهة التي أنتجتها شركة صناعة السيارات البريطانية جاجوار والتي تأسست في العام 1945، كانت السيارة من طراز JAGUAR MK2 موديل عام 1960، والي اتسم بهيكله الانيق، وشبكته الأمامية بيضاوية الشكل ذات المقاطع الطولية لتنتصفها شعار جاجوار الشهير، واستمدت هذه السيارة قوتها من ثلاثة محركات، الأول بسعة 2.4 لتر، والثاني بسعة 3.4 لتر، والثالث بسعة 3.8 لتر.

جدير بالذكر أن فيلم أه يا ليل يا زمن بطولة كلًا من " وردة الجزائرية، رشدي أباظة، عادل أدهم، يوسف شعبان، سمير غانم، سهير الباروني، نظيم شعراوي، مريم فخر الدين، صلاح نظمي، يحي الفخراني" ومن تأليف إحسان عبدالقدوس، و إخراج علي رضا، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 12 ديسمبر من العام 1977.