هذه السيارة سبب شهرة عبد الفتاح الجريني.. صور

شاب مغربي بملامح مألوفة وصوت مختلف، استطاع أن يفرض نفسه على الساحة الغنائية المصرية والعربية من أول إطلالة للجمهور، من خلال أغنية مزج فيها الفلكلور المصري واللغة الشعبية باستخدام كلمات عامية بسيطة من واقع المجتمع المصري.





عبد الفتاح الجريني، ذاع صيته منذ عام 2009 بإطلاق أغنيته " أشوف فيك يوم " الذي قسى فيها على حبيبته التي فارقته من خلال عتاب لاذع وعبارات قاسية "كلامك تاني مش هيفيدك.. محدش ضربك على ايدك .. علشان تنسى حب زمان".





ودارت أحداث الفيديو كليب المصور لأغنية أشوف فيك يوم أثناء قيادة عبد الفتاح الجريني لسيارته وهو يتذكر أيامه مع حبيبته التي هجرته، لكن.. ما يجلب النظر في تعليقات المتابعين لـ كليب عبد الفتاح الجريني لم يقف عند شكل شعره المميز الذي اعتمده النجم المصري محمد صلاح بعد ذلك، ، بينما جذبت الأنظار السيارة التي استقلها وحيدا وكان يستقلها مع حبيبته خلال أحداث الكليب وغنائه أثناء قيادة السيارة.





كانت السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الامريكية شيفروليه التابعة للشركة الام GENERAL MOTORS، والتي تأسست في العام 1911، وتأخذ سيارات هذه العلامة التجارية قاعدة عريضة هنا في مصر نظرًا لأسعارها المنافسة والمتوسطة مقارنة بأقرانها من العلامات التجارية الأخرى، وفي حقبة الخمسينيات والستينيات كانت تعرف هذه السيارة على أنها مخصصة لفئة الأثرياء والفنانين وكبار الدولة حيث كانت تتمتع برفاهية مترفة وهيكل كلاسيكي أنيق.





وظهرت السيارة شيفروليه برفقة الفنان عبد الفتاح الجريني في الفيديو كليب من طراز CHEVROLET AVALANCHE موديل عام 2003 فقد أنتجت هذه السيارة عندما حاولت شيفروليه تصنيع بيك أب تكون مجهزة للعائلات يختلف تصميمها نسبيا عن تصميم البيك أب المخصص للأجرة، بحيث تكون شاحنة بيك أب صغيرة مخصصة للأسرة خفيفة سريعة، لتستمد قوتها من محرك مكون من 8 أسطوانات بسعة 5.3 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 285 حصانًا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 4 سرعات.





يذكر أن أغنية أشوف فيك يوم لعبدالفتاح الجريني من كلمات نادر عبدالله، وألحان وليد سعد، وتوزيع أسامه الهندي، وقام بإخراج الفيديو كليب المصور لها المخرج صوفي بطرس، وتأتي هذه الاغنية ضمن ألبوم يحمل عنوان يا خسارتك في الليالي الذي أصدر في العام 2008.