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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية حماة الوطن بالشيوخ تناقش خطة عمل دور الانعقاد الثاني.. وتشدد على تفعيل الدور الرقابي والتشريعي

الهيئة البرلمانية لحماة الوطن
الهيئة البرلمانية لحماة الوطن
محمد الشعراوي

عقدت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم، برئاسة اللواء مصطفى شوكت، لمناقشة خطة العمل خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس.

جاء ذلك بحضور النائب محمود صلاح، نائب رئيس الهيئة البرلمانية، النائبة ميرال الهريدي، أمينة لجنة التعليم بالحزب، النائب كريم إمام، أمين الشباب، النائبة غادة البدوي،  أمينة التثقيف والتدريب، النائب أحمد تركي، أمين الشئون الدينية، النائب طارق العكاري، أمين الشئون الاقتصادية، النائب حازم حمادة، أمين المراسم، النائب محمد الأجرود، أمين الشؤون القانونية، والنائب محمد شبانة، أمين الشؤون الرياضية بالحزب.

أولويات الهيئة البرلمانية


وناقش الاجتماع أولويات الهيئة البرلمانية في الفترة المقبلة، فيما يتعلق بالجانب الرقابي، والمشاركة الفاعلة في جميع الملفات المرتبطة بالشق التشريعي، من خلال مشروعات القوانين التي يناقشها مجلس الشيوخ.

وأكد المجتمعون، استكمال خطة عمل دور الانعقاد الماضي، مع متابعة ما يستجد من ملفات، في ضوء الرؤية التي ينتهجها حزب حماة الوطن، والتي تقوم على دعم مؤسسات الدولة، وتعزيز المشاركة البرلمانية المسؤولة، وخدمة المواطن.

وشددت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، على ضرورة المشاركة بفاعلية في جميع المناقشات التي يشهدها المجلس، سواء في الجلسات العامة أو اللجان النوعية، بما يضمن تقديم رؤى عملية تتوافق مع احتياجات المواطنين وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية.

الهيئة البرلمانية لحماة الوطن مجلس الشيوخ البرلمان حماة الوطن

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