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سيارات

بعد استقرارها في الأسواق.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2021

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:59 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

شهد السوق المصرى للسيارات حالة من الانتعاش فى حركة البيع والشراء للسيارات الجديدة " الزيرو"، ولذلك ارتفعت أسعار عدد من الطرازات الفترة الأخيرة .

وسبق أن أعلنت شركة شيفروليه عن زيادة أسعار عدد من طرازاتها ومن بينها شيفروليه كابتيفا موديل 2021 الجديدة ، والتى زادت بمقدار 4 آلاف جنيه على جميع الفئات الاربعة .

وتأتى السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 الجديدة ، من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV-C ، وتتوفر فى السوق المصرى بالفئة الأولى LS، و الفئة الثانية LT، و الفئة الثالثة Premmiere H/L سعة 5 مقاعد، و الفئة الرابعة Premmiere T/L  سعة 7 مقاعد .

 وتستمد السيارات شيفروليه كابتيفا موديل 2021 الجديدة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 حصان ، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع CVT ، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتحتوى على مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة “LED”، ومصابيح خلفية منفصلة، ومقاعد من القماش، وكاميرا خلفية، 4 مكبرات صوتية، وUSB، وبلوتوث، وفتحة سقف، وشاشة عدادات 7 بوصة، وخاصية طي المقاعد، بالاضافة الى فرش قماش، وشاشة وسائط 8 بوصة، ومكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام صعود المنحدرات والتحكم في الجر TCS ، وحساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية".

 

اما عن اسعار السيارة شيفروليه كابتيفا بعد الزيادة الجديدة فتأتى كالتالي:

 

- الفئة الاولى اوتوماتيك / LS 2021 بسعر 329,990 جنيه

- الفئة الاولى اوتوماتيك / LT 2021 بسعر 354,990 جنيه

- الفئة الاولى اوتوماتيك / PREMIER 2021 بسعر 374,990 جنيه

- الفئة الاولى اوتوماتيك / PREMIER (7SEATS) 2021 بسعر 394,990 جنيه


بعد استقرارها في الأسواق.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2021
بعد استقرارها في الأسواق.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2021
بعد استقرارها في الأسواق.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2021
بعد استقرارها في الأسواق.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2021
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