بعد استقرارها في الأسواق.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2021

شهد السوق المصرى للسيارات حالة من الانتعاش فى حركة البيع والشراء للسيارات الجديدة " الزيرو"، ولذلك ارتفعت أسعار عدد من الطرازات الفترة الأخيرة .
وسبق أن أعلنت
شركة شيفروليه عن زيادة أسعار عدد من طرازاتها ومن بينها شيفروليه كابتيفا موديل
2021 الجديدة ، والتى زادت بمقدار 4 آلاف جنيه على جميع الفئات
الاربعة .
وتأتى السيارة شيفروليه
كابتيفا موديل 2021 الجديدة ، من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV-C ، وتتوفر فى السوق
المصرى بالفئة الأولى LS،
و الفئة الثانية LT،
و الفئة الثالثة Premmiere H/L
سعة 5 مقاعد، و الفئة الرابعة Premmiere
T/L سعة 7 مقاعد .
وتحتوى على مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة “LED”، ومصابيح خلفية منفصلة، ومقاعد من القماش، وكاميرا خلفية، 4 مكبرات صوتية، وUSB، وبلوتوث، وفتحة سقف، وشاشة عدادات 7 بوصة، وخاصية طي المقاعد، بالاضافة الى فرش قماش، وشاشة وسائط 8 بوصة، ومكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام صعود المنحدرات والتحكم في الجر TCS ، وحساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية".
اما عن اسعار السيارة
شيفروليه كابتيفا بعد الزيادة الجديدة فتأتى كالتالي:
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الفئة الاولى اوتوماتيك / LS 2021
بسعر 329,990 جنيه
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الفئة الاولى اوتوماتيك / LT 2021
بسعر 354,990 جنيه
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الفئة الاولى اوتوماتيك / PREMIER 2021
بسعر 374,990 جنيه
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الفئة الاولى اوتوماتيك / PREMIER (7SEATS) 2021 بسعر 394,990 جنيه