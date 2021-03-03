بعد استقرارها في الأسواق.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2021

شهد السوق المصرى للسيارات حالة من الانتعاش فى حركة البيع والشراء للسيارات الجديدة " الزيرو"، ولذلك ارتفعت أسعار عدد من الطرازات الفترة الأخيرة .

وسبق أن أعلنت شركة شيفروليه عن زيادة أسعار عدد من طرازاتها ومن بينها شيفروليه كابتيفا موديل 2021 الجديدة ، والتى زادت بمقدار 4 آلاف جنيه على جميع الفئات الاربعة .

وتأتى السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 الجديدة ، من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV-C ، وتتوفر فى السوق المصرى بالفئة الأولى LS، و الفئة الثانية LT، و الفئة الثالثة Premmiere H/L سعة 5 مقاعد، و الفئة الرابعة Premmiere T/L سعة 7 مقاعد .

وتستمد السيارات شيفروليه كابتيفا موديل 2021 الجديدة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 حصان ، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع CVT ، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتحتوى على مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة “LED”، ومصابيح خلفية منفصلة، ومقاعد من القماش، وكاميرا خلفية، 4 مكبرات صوتية، وUSB، وبلوتوث، وفتحة سقف، وشاشة عدادات 7 بوصة، وخاصية طي المقاعد، بالاضافة الى فرش قماش، وشاشة وسائط 8 بوصة، ومكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام صعود المنحدرات والتحكم في الجر TCS ، وحساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية".

اما عن اسعار السيارة شيفروليه كابتيفا بعد الزيادة الجديدة فتأتى كالتالي:

- الفئة الاولى اوتوماتيك / LS 2021 بسعر 329,990 جنيه

- الفئة الاولى اوتوماتيك / LT 2021 بسعر 354,990 جنيه

- الفئة الاولى اوتوماتيك / PREMIER 2021 بسعر 374,990 جنيه

- الفئة الاولى اوتوماتيك / PREMIER (7SEATS) 2021 بسعر 394,990 جنيه