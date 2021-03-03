شاهد.. السيارة الأكثر مبيعا في السعودية .. سعر ومواصفات

تعتبر العلامة التجارية هيونداي العالمية واحدة من ضمن أفضل العلامات مبيعا فى سوق السيارات السعودى ، والمشهور عنه انه من اكبر الاسواق فى منطقة الخليج والشرق الاوسط .

ولكن هناك احد طراز من بين طرازات هيونداى حقق نسبب مبيعات عالية منذ طرحه بالسوق السعودى ، وهو هيونداي اكسنت موديل 2021 ، والتى حققت اكثر نسب مبيعات بين قرينتها من شركات صناعة السيارات الاخرى .

و تم طرح السيارة هيونداى اكسنت موديل 2021 داخل الاسواق السعودية بثلاثة فئات هم Smart- Smart plus- Mid .

وتستمد السيارة هيونداي أكسنت موديل 2021 قوتها من نوعين للمحركات ، اولهما هو محرك 1400 سي سي، رباعي الإسطوانات بسعة 1.4 لتر و قوة المحرك 100 حصان وقوة عزم 135 نيوتن/متر، حيث تصل عدد دورات المحرك إلى 4200 دورة في الدقيقة الواحدة، بنظام الجر الأمامي.

اما المحرك الثاني هو محرك 1600 سي سي، رباعي الإسطوانات بسعة 1.6 لتر و قوة المحرك 121 حصان وقوة عزم 154 نيوتن/متر، حيث تصل عدد دورات المحرك إلى 4200 دورة في الدقيقة الواحدة، بنظام الجر الأمامي.

و تبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم / س ، و معدل استهلاك الوقود 16.8 لتر لكل 100 كم ، و زمن التسارع والوصول من سرعة 0 الى 100 كم / ساعة هو 11.3 ثانية ، و تأتي السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي مزود بـ 6 سرعات 6A.

وتأتي هيونداي اكسنت الشكل الجديد 2021 والتي قد حدث بها تعديلات جذرية في التصميم الخارجي حيث جاءت في المقدمة مع الواجهة الأمامية وقد تم تغيير الشبك الامامي فظهر بشكل جديد كليًا مع حجم اكبر و اوسع، يحتوي على خطوط معدنية ذات تصميم عريض ويحيط به الكروم لإضافة لمسة جمالية للسيارة مع وجود شعار الشركة في منتصف الشبك الامامي.

وتحتوى المقصورة الداخلية للسيارة على عجلة القيادة تمكنك من التحكم في كل شئ سواء مشغل الاغاني او اتصال الهاتف بالسيارة، ازرار التحكم بالزجاج الامامي و الخلفي متواجد بالباب الايسر بالسيارة، علي يمين و يسار التابلوة فتحات التكييف .

بالاضافة الى ان مادة الكروم تزين السيارة بالكامل من كل الاتجاهات سواء على الأبواب او التابلوه حتى يضيف لمسات الجمال للسيارة متواجد بمقابض فتح الباب من الداخل و منتصف التابلوه حول مشغل الاسطوانات او ازرار المكيف، صندوق أمتعة كبير يمكنك من حفظ الأوراق و العديد من الأشياء الهامة بالسيارة.

اما عوامل الأمان بـ هيونداي اكسنت 2021 ، فتاتى بـ 2 وسائد هوائية airbag ، و أجهزة إستشعار الإصطفاف ، و نظام الفرامل ABS ، و توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، و مكابح قرصية ، و تنبيه حركة العودة .

وتاتى اسعار السيارة هيونداي اكسنت موديل 2021 فى السعودية كما يلى :

- هيونداي اكسنت SMART 2021 ، بسعر 64,325 ريال

- هيونداي اكسنت SMART Plus 2021 ، بسعر 67,200 ريال

- هيونداي اكسنت Mid 2021 ، بسعر 77,550 ريال