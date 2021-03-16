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أخبار العالم

إسرائيل تعلن شراء 15 مليون لقاح ضد كورونا مقابل 2.6 مليار شيكل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:56 م
إسرائيل تعلن شراء
إسرائيل تعلن شراء 15 مليون لقاح مقابل 2.6 مليار شيكل
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سمر صالح
كشفت اللجنة المالية في الكنيست الاسرائيلي اليوم الثلاثاء عن المبلغ الذي دفعته إسرائيل مقابل شراء لقاحات كورونا .

وكشف ممثل عن وزارة المالية أن اللقاحات كلفت إسرائيل 2.6 مليار شيكل مقابل 15 مليون جرعة لقاح، وهو ما يسمح بالتالي بتطعيم جميع سكان إسرائيل والعمال الأجانب والعمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، منوها إلى أن الأمر يتطلب الأمر خمسة ملايين لقاح أخرى ، والتي ستكلف 900 مليون شيكل آخرى.

ووفقًا لوزارة المالية إلاسرائيلية ، من المتوقع أن يتم دفع 2.5 مليار شيكل إضافي ، لشراء دورة لقاح إضافية في حالة الحاجة إلى إجرائها في وقت مبكر من هذا الصيف.

وفي يناير، تم الكشف حسب اللجنة بأن إسرائيل دفعت لشركة فايزر ومودرنا نحو مليار شيكل مقابل جرعتي لقاح لخمسة ملايين إسرائيلي.

وتبلغ تكلفة لقاح شركة فايزر حاليًا في السوق حوالي 20 دولارًا أمريكيًا بينما تبلغ تكلفة لقاح مودرنا حوالي 33 دولارًا أمريكيًا في المقابل، ويكلف لقاح Astraznica حوالي أربعة دولارات لكل وجبة.
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