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رياضة

اللي حاسب على المشاريب الجمهور.. إبراهيم فايق يعلق على هزيمة الزمالك

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:40 م
إبراهيم فايق
إبراهيم فايق
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مصطفى كرم

علق الاعلامي إبراهيم فايق على الأداء السيىء للاعبي الزمالك والخسارة  أمام فريق الترجي التونسي  في المباراة التي جمعت بين الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب إبراهيم فايق عبر تويتر قائلا: "علشان كده قعدت ١٠ أيام أقول مش وقته رحيل باتشيكو،عندك مدير فني اول كلمة قالها امبارح في المؤتمر الصحفي"لقيت اللاعيبة في حالة بدنية ومعنوية ضعيفة"،النهاردة بيخسر لقاء حاسم ومحدش هيحمله النتيجة!.الزمالك خرج واللي حاسب على المشاريب الجمهور، ويارب الحالة دي ماتستمرش والفريق يتماسك".


تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة مريرة أمام ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الليبي حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي.

فوز الترجي جعله يتربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ليضمن رسميا الصعود إلى ربع نهائي المسابقة القارية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليصعب آماله فى بلوغ ربع نهائي البطولة. 

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