10 قواعد لعلاقة زوجية سعيدة.. صور

مثل أي شيء عظيم آخر في الحياة ، من الصعب الحفاظ على علاقة سعيدة، بغض النظر عن مدى قوة مشاعرك ، إذا انتهكت القواعد الأساسية لعلاقة جيدة ، فقد تخسر فرصة رائعة في حب حياتك، فهناك أشياء تحتاجها العلاقة الجيدة وعلامات على العلاقة السعيدة التي يعترف بها حتى الخبراء في العلاج الزوجي ويروجون لها ، بعد سنوات من الخبرة في مجال العلاقات الزوجية.





إليك بعض النصائح لعلاقة جيدة يمكن أن تساعدك على الاستمتاع بحب سحري حقًا مع توأم روحك!





لا تكذب

أكبر الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص في الحب هي الكذب على بعضهم البعض ، خاصة في بداية العلاقة. تظهر الأكاذيب دائمًا على السطح ، وتقتل الثقة ، وفي النهاية تتلاشى الاحترام والحب.





قل "أنا آسف"

من القواعد الأساسية لعلاقة سعيدة أن تقول أنك آسف. لا تركز على من هو على صواب أو خطأ ، فأنت لست منافسًا ، بل تلعب في نفس الفريق. تعلم أن تترك!

لا تشكو

كن إيجابيًا ولا تشكو من كل شيء في حياتك. إذا كان لا بد من تحرير روحك ، فتحدث إلى صديق. إذا كنت بحاجة إلى تغيير في علاقتك ، فاطلب الحلول وليس الرحمة.





يتواصل

عندما لا تعرف ما يفكر فيه حبيبك ، اسأل فقط. تأكد من أن جميع قنوات الاتصال تظل مفتوحة ، وإلا يمكنك أن تغرق في صمتك.





تناول الطعام وممارسة الرياضة مثلك كنت أعزب

لا تأخذ حب شريكك كأمر مسلم به. اعتني بمظهرك وشعورك ، فسوف ينجذب إليك دائمًا ، وستكون واثقًا بدرجة كافية حتى لا تشعر بالغيرة أو الإحباط.





كن مغامرًا

الملل ليس من بين الأشياء التي تحتاجها العلاقة الجيدة. تعلم لغة جديدة معًا أو خطط لرحلة أو غير المطاعم أو مارس الحب في أماكن مجنونة أو افعل شيئًا مختلفًا كل يوم.





حارب بأدب

تعتبر المعارك بناءة لعلاقة جيدة لأنها تقضي على الإحباط وتحفز البحث عن الحلول. عندما تتجادل مع حبيبك ، تذكر دائمًا أن تكون مهذبًا وتحترمه. مهما كنت غاضبًا أو فخورًا ، تحكم في لغتك ولا تجرح مشاعره ، خاصة في الأماكن العامة. سيحبك على لطفك وأناقتك ، خاصة إذا تم عرضه في الأوقات الصعبة.





خصص وقتًا للشريك

ما عليك سوى بضع ثوان لبدء يومك بابتسامة. قم بالجلوس بالقرب من الشريك ، "يغزو" كلاكما الأوكسيتوسين ، الهرمون السعيد ، الذي يمنحك شعورًا قويًا وسعيدًا في العلاقة.





خصص وقتًا للعناق

إذا كنت ترغب في الحصول على العرض الأول! لا يوجد مكان فارغ للأنانية في علاقة جيدة ، لذلك كن دائمًا على استعداد للعطاء ، دون أن تطلب شيئًا في المقابل.





لا تتوقف عن المواعدة





بغض النظر عن المدة التي تعيشها معًا ، لا تتوقف أبدًا عن المواعدة. أفضل علامات العلاقة السعيدة هي تلك اللحظات الخاصة التي تقضيها معًا ، وتناول الطعام في مطعم فاخر أو المشي في الحديقة ، والتحدث والضحك فقط ، ومسك الأيدي وتبادل المشاعر.