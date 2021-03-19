خلال 24 ساعة.. مدينة عربية تسجل أكثر من 3000 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل (7354) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (521,461) حالة منذ بداية الجائحة وحتي الآن حيث جاءت العاصمة الاردنية عمان علي قمة الهرم بالنسبة للإصابات بـ 3918 إصابة.





سجلت الصحة الأردنية في بيان لها بحسب صحيفة الغد (74) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة منذ بداية الأزمة وحتي الآن إلى (5701) حالة.





كما تم إجراء (38,829) فحوص مخبرية، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,403,594) فحصا حيث تم رصد تعافي (3481) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (420,452) حالة.



