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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. مدينة عربية تسجل أكثر من 3000 إصابة بكورونا

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:55 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل (7354) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (521,461) حالة منذ بداية الجائحة وحتي الآن حيث جاءت العاصمة الاردنية عمان علي قمة الهرم بالنسبة للإصابات بـ 3918 إصابة.

سجلت الصحة الأردنية في بيان لها بحسب صحيفة الغد (74) حالة وفاة،  ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة منذ بداية الأزمة وحتي الآن إلى (5701) حالة.

كما تم إجراء (38,829) فحوص مخبرية، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,403,594) فحصا حيث تم رصد تعافي (3481) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (420,452) حالة.

وبلغ عدد الحالات النشطة حاليا (95,308) حالات وعدد الحالات التي دخلت اليوم إلى المستشفيات بلغت أيضا (435) حالة، فيما غادرت (386) حالة.
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