ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بطريرك الكنيسة يفتح أبوابه للشعب.. كيف تقابل البابا تواضروس بالمقر البابوي؟

السبت 20/مارس/2021 - 02:56 ص
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
Advertisements
سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم عددًا من أبنائه من عدة إيبارشيات الذين جاءوا وبصحبتهم أعضاء أسرهم.
وتم ترتيب اللقاء من خلال الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إثر إعلان الموقع عن إتاحة الفرصة أمام الشعب القبطي للقاء قداسة البابا تواضروس الثاني  لنوال بركة قداسته، وذلك من خلال رابط تم الإعلان عنه على الموقع ذاته. الرابط: https://copticorthodox.church/مقابلة-البابا/

ودار بين قداسة البابا تواضروس الثاني وأبنائه أثناء اللقاء، حديث ودي حرص قداسته خلاله على الإصغاء إلى أسئلتهم وآراءهم، وفي الختام صلى قداسته صلاة بركة لكل أسرة على حدة وتم التقاط الصور التذكارية.

وافتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في العاشر من مارس الجاري الموقع الإلكتروني الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية www.copticorthodox.church الذي يضم عدة أقسام، منها التاريخي والتوثيقي والمعلوماتي بمواد متنوعة بين المكتوب والمرئي والمسموع، وتوفر الأقسام على اختلافها معلومات ومواد عن آباء المجمع المقدس، وبطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ القديس مرقس الرسول حتى قداسة البابا تواضروس، ولجان المجمع المقدس، والأديرة والهيئات القبطية، وغيرها.

ونعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق الفنان العالمي عادل نصيف أحد أهم الفنانين في مجال الفن القبطي والذى رحل اليوم عن عالمنا.

وجاء في نص نعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، "تنعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني الفنان العالمي عادل نصيف الذى رقد في الرب اليوم، ذاكرين له بكل الحب والتقدير مجهوداته المخلصة التى بذلها في خدمة الكنيسة من خلال أعماله الفنية المتميزة في الأيقونات القبطية.

وتابع قائلا، وكذلك مشاركته في المعارض العالمية في الفن المصري والفن القبطي الأصيل، وكذلك مشاركاته القيمة في مجلة الكرازة على مدى سنوات كثيرة. 

واختتم النعى قائلا، نيح الله نفسه البارة في فردوس النعيم، وليمنح العزاء السمائي لكل محبيه وتلاميذه وعارفيه.

والفنان عادل نصيف ولد فى 20 اكتوبر 1962 في قريه ابوحنا – محافظة البحيرة وحصل على بكالريوس من كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية قسم التصوير بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف عام 1985 ، وحصل على دراسة حرة للفن القبطي والأيقونة بمعهد الدراسات القبطية بالقاهرة، وهو عضو جمعية فنانى الموزاييك الدولية. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لمناقشة أمور الخدمة.. البابا تواضروس يستقبل أسقفي بنسلفانيا وباريس

لمناقشة أمور الرعاية .. البابا تواضروس يستقبل أسقف الوادى الجديد

البابا تواضروس يفتتح الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

سيامة راهبين من دير القديس يحنس القصير قساوسة

ترشيحاتنا

شاهد| بتعبيرات وجه غريبة وكرافتة حمراء عمرو أديب يبدأ الحكاية

المالية: زيادة الرواتب والمعاشات لتعويض المواطنين عن الصبر على الإصلاح الاقتصادي

اللقاح المصري ضد كورونا يدخل مرحلة الإنتاج .. تفاصيل

رائفة الرز ليست الأولى.. فنانات تعرضن للقتل على يد أزواجهن فى ظروف غامضة

حكم التفرقة بين الأولاد في العطية ومتى تجوز؟ الإفتاء ترد.. فيديو

علماء يكتشفون فيروس جديدا مشابها لـ كورونا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سائق في حالة سكر.. أم تشهد لحظة مصرع ابنتها وأحفادها في حادث أليم

هوت شورت جريء.. لقاء الخميسي تثير الجدل من إيطاليا

أول حالة معروفة.. إصابة قط بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا