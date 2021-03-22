أخبار الأزهر اليوم.. اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية.. ومجمع البحوث يعلن خطته لشهر رمضان

أخبار الأزهر اليوم

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة الجامعية ويطمئن على أعمال الصيانة

مرصد الأزهر يدين مقتل 60 شخصا في هجمات داعش على النيجر

سبعة محاور شاملة لبرنامج البحوث الإسلامية في رمضان

قبول دفعة جديدة من الراغبين في تعلم اللغة العربية بغرض الدراسة بالأزهر

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة المتعلقة بمشيخة الأزهر وقطاعاتها المختلفة، ونرصد أبرزها في التقرير التالي:

في البداية، أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الاثنين، فضيلة الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2020/2021.‏

وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% ‏بنسبة نجاح 88.14٪، حيث بلغ ‏عدد الطلاب الناجحين 110489 طالبًا وطالبة من إجمالي ‏126959 طالبًا وطالبة، متخلفًا عن ‏الامتحانات 1602 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت ‏نسبة النجاح في الفتيات 92.24%، وعددهن 52935 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين ‏‏84.68%، وعددهم 57554 طالبًا‎.‎

وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% ‏بنسبة نجاح 88.14٪، حيث بلغ ‏عدد الطلاب الناجحين 110489 طالبًا وطالبة من إجمالي ‏126959 طالبًا وطالبة، متخلفًا عن ‏الامتحانات 1602 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت ‏نسبة النجاح في الفتيات 92.24%، وعددهن 52935 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين ‏‏84.68%، وعددهم 57554 طالبًا‎.‎

واعتمد وكيل الأزهر، النتيجة بنسبة نجاح 96.88٪ للشهادة الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب ‏الحاصلين على أكثر من 50% 132077 طالبًا وطالبة من إجمالي 137647، متخلفًا عن ‏الامتحانات 1322 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت نسبة ‏النجاح في الفتيات 97.84٪، وعددهن 63769 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 96.01٪، ‏وعددهم 68308 طالبًا‎.‎

واعتمد وكيل الأزهر، النتيجة بنسبة نجاح 96.88٪ للشهادة الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب ‏الحاصلين على أكثر من 50% 132077 طالبًا وطالبة من إجمالي 137647، متخلفًا عن ‏الامتحانات 1322 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت نسبة ‏النجاح في الفتيات 97.84٪، وعددهن 63769 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 96.01٪، ‏وعددهم 68308 طالبًا‎.‎

ووجه أيضًا إلى أهمية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا؛ من خلال عمليات الرش والتطهير والتعقيم الدائم والمستمر، بجانب الالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

ووجه أيضًا إلى أهمية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا؛ من خلال عمليات الرش والتطهير والتعقيم الدائم والمستمر، بجانب الالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وطالب رئيس الجامعة المقاول بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال في أقرب وقت ممكن، كما طالب رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من عمليات تطوير وتجميل المساحات الخضراء، والفراغات بين المباني وبعضها البعض؛ بهدف إتاحة متنفس من المساحات الخضراء للطالبات، للجلوس بها واستذكار دروسهن.

وطالب رئيس الجامعة المقاول بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال في أقرب وقت ممكن، كما طالب رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من عمليات تطوير وتجميل المساحات الخضراء، والفراغات بين المباني وبعضها البعض؛ بهدف إتاحة متنفس من المساحات الخضراء للطالبات، للجلوس بها واستذكار دروسهن.

كما أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية مفاجئة؛ للوقوف على ما انتهت إليه أعمال الصيانة اللازمة والتطوير بمختلف مباني المدن الجامعية، التي تتم في بعض المباني بمدينة نصر بمرافقة الأستاذ مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن الإداري، والأستاذ أسامة توفيق، مدير عام المدن الجامعية للطلاب، والأستاذة هدى فوزي، مدير عام المدن الجامعية للطالبات.

كما أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية مفاجئة؛ للوقوف على ما انتهت إليه أعمال الصيانة اللازمة والتطوير بمختلف مباني المدن الجامعية، التي تتم في بعض المباني بمدينة نصر بمرافقة الأستاذ مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن الإداري، والأستاذ أسامة توفيق، مدير عام المدن الجامعية للطلاب، والأستاذة هدى فوزي، مدير عام المدن الجامعية للطالبات.

‏يأتي هذا الهجوم بعد أقل من أسبوع على مقتل 58 قرويًا في هجمات مسلحة استهدفت نفس المنطقة، التي تشهد العديد من الهجمات الإرهابية من قبل تنظيم داعش.

‏يأتي هذا الهجوم بعد أقل من أسبوع على مقتل 58 قرويًا في هجمات مسلحة استهدفت نفس المنطقة، التي تشهد العديد من الهجمات الإرهابية من قبل تنظيم داعش.

كما حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من هذه الهجمات المتكررة لتنظيم داعش، مؤكدا أن تكرار هذه الهجمات المسلحة من شأنها أن تؤدي إلى توغل ذلك التنظيم الإرهابي بشكل أكبر داخل تلك المنطقة وزعزعة استقرارها، وهو ما يؤثر سلبًا على باقي دول القارة الإفريقية.

كما حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من هذه الهجمات المتكررة لتنظيم داعش، مؤكدا أن تكرار هذه الهجمات المسلحة من شأنها أن تؤدي إلى توغل ذلك التنظيم الإرهابي بشكل أكبر داخل تلك المنطقة وزعزعة استقرارها، وهو ما يؤثر سلبًا على باقي دول القارة الإفريقية.

وأفادت مصادر أمنية بالنيجر بأن 60 شخصًا لقوا مصرعهم، أمس الأحد، في هجمات نفذها إرهابيون ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي على ثلاث قرى بمنطقة "تيلابري" الحدودية مع مالي وبوركينا فاسو.

وأفادت مصادر أمنية بالنيجر بأن 60 شخصًا لقوا مصرعهم، أمس الأحد، في هجمات نفذها إرهابيون ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي على ثلاث قرى بمنطقة "تيلابري" الحدودية مع مالي وبوركينا فاسو.

وأعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن تنفيذ خطة توعوية شاملة خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث يتم تنفيذها إلكترونيًا من خلال موقع المجمع على بوابة الأزهر الإلكترونية، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر وتليجرام"، وبرامج التواصل الأخرى ومنها "زووم وتيمز"، وبمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر الشريف.





وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن خطة التوعية بالمجمع خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، تنفذ من خلال مجموعة من المحاور المهمة، كما يتم تقديم المحتوى الخاص بها باللغتين العربية والإنجليزية ليستفيد منها المسلمون غيرالناطقين بالعربية، وتستهدف تحقيق أكبر قدر من الوصول للجمهور، لتحقيق الاستفادة الكاملة من التوعية.





وأضاف عيّاد، أن المحور الأول يتعلق بالتوعية المجتمعية خلال الشهر الكريم خاصة وأن الناس في هذا الشهر لديهم الاستعداد الكامل لاستقبال الرسائل التي يمكن أن تغير حياتهم إلى الأفضل، حيث يقوم هذا المحور على نشر مجموعة من الخواطر الدعوية التي توجّه رسائل مباشرة ومختصرة ومرتبطة بحياة الناس، وتقدم هذه الرسائل مكتوبة، ومسموعة ومرئية يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر، كما تركز هذه الرسائل على استعادة القيم الأخلاقية والمهجورة في المجتمع، ودعم جانب الإحساس بالمسئولية المجتمعية في الحياة، وتخاطب تلك الرسائل فئات عمرية مختلفة من أفراد المجتمع كالأطفال والشباب وكبار السن والمرأة بما يتناسب مع احتياجات كل فئة، لافتًا إلى أن هناك سلاسل علمية مهمة ستقدم في هذا الشأن.





وأشار الأمين العام، إلى أن المحور الثاني: يتمثل في تنفيذ مجموعة من الأمسيات الدينية والتي تنفذ عبر المنصات الإلكترونية كبديل للأمسيات المباشرة التي كانت تنفذ من قبل في مراكز الشباب والنوادي خلال موسم شهر رمضان، ويحاضر فيها نخبة من علماء الأزهر الشريف، لتحقيق رسالة الأزهر ودور دعاته في الحفاظ على وعي المجتمع بمختلف فئاته، خاصة فئة الشباب ممن هم في حاجة مستمرة إلى من يأخذ بأيديهم ويحافظ على عقولهم من العبث بها والتلاعب بمستقبلهم، ويوضح لهم ما التبس عليهم من مفاهيم ترتبط بشئون حياتهم ارتباطًا مباشرًا.





وأوضح عياد، أن المحور الثالث: يتعلق بالفتاوى؛ حيث ستقدم بأكثر من شكل يناسب اهتمامات الجمهور المتابع بش كل يومي، وستعرض مكتوبة ومرئية من خلال فتاوى مسجلة لأعضاء لجان الفتوى الرئيسة، كما سيتم تحديد توقيت لاستقبال الفتاوى المباشرة والرد عليها، إلى جانب خدمة الفتاوى الإلكترونية المقدمة من خلال موقع المجمع، والتي تستهدف القضاء على الفتاوى الشاذة والمضللة خاصة في ظل الظروف التي نمر بها حاليًا، كما أن هذه الفتاوى سيرتبط بعضها بأحكام الصيام وربطه ببعض المستجدات التي تسأل عنها الناس في هذا الشأن، كما سيرتبط بعضها الآخر ببعض القضايا التي تشغل بال الناس.





وأكد الأمين العام، أن المحور الرابع: وهو المحور التثقيفي ويستهدف التركيز على ضرورة استغلال الوقت في تحقيق منفعة شخصية من خلال القراءة وتنمية العقل، واستغلال وقت الصيام في أنشطة تعود على صاحبها بالنفع في الدنيا والآخرة، من خلال مساعدة الآخرين خاصة في ظل الظروف الحالية التي نحتاج فيها إلى التعاون والتكافل والإحساس بالآخرين.





وتابع عيّاد أن المحور الخامس: وهو محور المرأة ويعرض لجوانب تربوية وأسرية وفتاوى نسائية واستحضار بعض النماذج لسيدات من عهد الصحابة والتابعين والعصر الحديث ممن كان لهن دور مجتمعي مهم، فضلًا عن حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تنفذها الواعظات يوميًا عبر مجموعات تواصل إلكترونية، حيث يستهدف تيسير عملية التواصل بين واعظات الأزهر وبين الجمهور خاصة من السيدات عبر منصات التواصل الإلكتروني المختلفة وعلى مدار اليوم، لتلبية احتياجات هذه الفئة المهمة في المجتمع خاصة وأنه يقع عليهن أدوار متعددة تحتاج إلى معرفة مستمرة بكل القضايا الحياتية والمجتمعية والأسرية، بما يمكن هذه الشريحة من القيام بهذا الدور كما ينبغي فعليهن يقع عبء تربية وتأسيس الأبناء ممن يمثلون لبنة بناء المجتمع.





أما على مستوى المحور السابع، أوضح عيّاد، أنه يتمثل في تقديم مجموعة من الدروس لوعاظ الأزهر في أوقات الصلاة في الجامع الأزهر وفي مدينة البعوث الإسلامية.



