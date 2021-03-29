بعد إحالته للجان البرلمان المختصة.. هل يضمن مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية حقوقهم





عانت فئة عمال المنازل بسبب عدم وجود ضوابط تحكم عملهم وبالتالي ضياع حقوقهم، فضلا عن تعرضهم للمضايقات المستمرة من أصحاب العمل، فعلى الرغم من كبر عددهم إلا أن قانون العمل لم ينطبق عليهم، مما أدى إلى عدم تحديد حقوقهم وواجباتهم.





مشروع القانون الاول لدعم عمال المنازل





‏ تقدمت تقدمت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب ، بمشروع قانون لتنظيم تشغيل العمالة المنزلية بين صاحب العمل ومكاتب تشغيل العمالة المنزلية والعاملين بالمنازل انفسهم، ويعد هذا المشروع هو الاول من نوعه فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى .





وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، في جلسته العامة امس، مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب وعدد 60 عضوا، بشأن تنظيم العمالة المنزلية، إلى لجنتى القوى العاملة والشئون التشريعية والدستورية.





وتتمثل أهداف مشروع القانون في سد النقص التشريعي المتعلق بتنظيم شؤون العمالة المنزلية ولاسيما أن قانون العمل لا ينطبق عليهم رغم أنهم يشكلون نسبة كبيرة من العمالة في مصر .





المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون

اكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن النصوص التشريعية الحالية لا تكفي لتحقيق الحماية القانونية لهذة الفئة .فضلا عن بروز سلبيات ،أدت إلى ارتفاع معدلات الجرائم بالإضافة إلى سوء معاملة العمالة المنزلية في أماكن عملهم و إستخدامهم في مسائل غير مشروعة.

و لفتت المذكرة الإيضاحية أن مشروع قانون العمل استثنى منه العمالة المنزلية ،ولاسيما أن هذة الفئة تتعرض لظلم شديد ،ولايوجد عقود عمل لها ولاتوجد مظلة صحية أو تأمينية ،فضلا عن تعرضهم للإهانات الكثيرة .

مواد مشروع القانون

يتضمن مشروع القانون 55 مادة موزعة على 6 أبواب شملت تنظيم شئون العمالة المنزلية كشروط منح الترخيص لمكاتب التشغيل وشروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب والآجور ،وساعات العمل والاجازات ،وسن التشغيل ،والجزاءات وفض المنازعات والتفتيش على العمل والعقوبات.





ويحظر تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل اعمارهم عن 18 عام ،ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن ،على الإتزيد ساعات العمل فى هذة الحالة عن 6 ساعات يوميا ،وتحدد الاعمال التى يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية .وفى جميع الآحوال ينبغى الإيقل سن العامل عن 16 عاما.





و يحظر على صاحب العمل معاملة العامل المنزلى معاملة مهينة لآدميته ويحظر التحرش به لفظيا أو بدنيا أو جنسيا ،ولايجوز تشغيل العامل المنزلى فى أعمال خطرة أو مضرة صحيا أو مهينة لكرامته الإنسانية ،وفي حالة التعدي على العامل المنزلي أو إهدار حقوق والمنصوص عليها في هذا القانون يتقدم بشكوى إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ وقوع التعدى.





ووفقا للقانون يلتزم العامل المنزلي بأداء العمل المكلف به وفقا ما تفرضه نصوص العقد أو أو الاتفاق المبرم مع صاحب العمل ،وعلى العامل المنزلي الالتزام بالتعليمات وتوجيهات صاحب العمل أثناء العمل والمحافظة على اموال صاحب العمل و ممتلكاتهم وعدم ‏إفشاء أسرار ونص القانون على محضر تشغيل العمالة المنزلية من الجنسين من منطقة إلى أعمارهم عن 18 سنة.





وحدد مشروع القانون حالات البت فى نشوء نزاع بين صاحب العمل والعامل لأي منهما اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة تنفيذيه، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال 21 يوما تتم إحالة إلى المحكمة العمالية المختصة وعلى المحكمة أن تفصل في النزاع على وجه السرعة وإذا تم التوصل إلى تسوية النزاع بين العامل المنزلي وصاحب العمل ويتم تحرير عقد مكتوب توضع صورة منه في ملف العامل في مكتب التشغيل وصورة.