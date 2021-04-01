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حوادث

لاستخراج جثة.. الدفاع المدني يقطع أحد سيارات حادث الدائري الأوسطي بـ الصاروخ

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:48 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
استعانت وحدات الاسعاف بأجهزة الدفاع المدني "قواطع وصاروخ" لتقطيع أحد السيارات المتفحمة في حادث تصادم ٦ سيارات واشتعال النيران بهم على الطريق الدائري الاوسطي بحلوان.

حيث حاولت وحدات الاسعاف استخراج الجثة ولم يتمكنوا من ذلك فتم الاستعانة بقواطع وصاروخ الدفاع المدني لتقطيع السيارة.

فيما توقفت الحركة المرورية على الطريق الدائري الاوسطي في القادم من محور محمد نجيب باتجاه وادي حوف في التقاطع مع طريق الاوتوستراد بسبب حادث تصادم ٦ سيارات وتفحهمهم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بتصادم ٦ سيارات بينهم نقل بقطورة وفنطاس واشتعال النيران بهم.

وعلى الفور توجهت ٣ سيارات اطفاء و٥ سيارات اسعاف لموقع الحادث.

وتبين اصطدام السيارة نقل بمقطورة، وفنطاس و٣ سيارات ملاكي وسيارة ميكروباص وسيارة سوزوكي.

ونتج عن الحادث تفحم شخصين واصابة ٦ في الحادث.
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