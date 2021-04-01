ارتفاع مؤشرات البورصة.. وإيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضًا.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 10592 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 2047 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 12939 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4079 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1978 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2925 نقطة.