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اقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة.. وإيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:25 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضًا.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 10592 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 2047 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 12939 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4079 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1978 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2925 نقطة.
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