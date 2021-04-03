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فن

طرح البرومو الرسمي لمسلسل "خلي بالك من زيزي".. فيديو

السبت 03/أبريل/2021 - 02:07 ص
صدى البلد
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خالد صواف
طرحت قناة  ام بي سي البرومو الدعائي لمسلسل " خلي بالك من زيزى " والذي سيذاع في رمضان المقبل .

الفيديو تظهر فيه بطلة العمل أمينة خليل ومعها محمد ممدوح وباقي طاقم العمل ؛ واتسم البرومو بالتشويق .

وكان  الشركة المنتجة  قد كشفت منذ أيام ، عن البوستر الرسمي للمسلسل المقرر عرضه في رمضان 2021.

وظهرت أمينة خليل متصدرة البوستر الدعائي بمفردها، في صورة نصف فوتوغرافية ونصف كرتونية، ومن المقرر عرض المسلسل على قناة mbc مصر ومنصة SHAHID.

يذكر أن أمينة خليل تقدم في المسلسل دور زوجة تعاني من الخلافات مع زوجها الذي يقدمه الممثل علي قاسم، وتتوالى الأحداث فى إطار درامي مشوق، في 15 حلقة طوال شهر رمضان

ويشارك في بطولة مسلسل "خلي بالك من زيزي" أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين، من تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.
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