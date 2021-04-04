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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

باللحم والدجاج والسمك.. الكبسة بـ 3 طرق ومذاق لا يقاوم

صدى البلد

من الأطباق التى يقبل الكثيرون على تناولها على مائدة الغداء الكبسة إليك طريقة صنعها ب3 طرق مختلفة للتنويع من وقت لآخر فى الأكلات التى تقدمينها لأسرتك.

إليك 3 طرق لعمل الكبسة اختارى الطريقة التى تناسبك.



طريقة عمل الكبسة باللحمة للشيف الشربيتى

مقادير الكبسة باللحمة والخضار:

كوسة
بسلة
جزر
بطاطس
قرفة عيدان
حبهان فصوص
كزبرة جافة ناعمة
كمون ناعم
ليمون أسود
كركم
صلصة طماطم
زيت
ملح
فلفل أسود
ماء
قطع لحمة
أرز بسمتى
بصل
ثوم
فلفل أخضر رومى

طريقة تحضير الكبسة باللحمة:

1- فى الزيت على النار شوحى قطع اللحمة مع البصل و أضيفى الملح والفلفل الأسود وغطى الإناء حتى تمام نضج اللحمة
2- شوحي الفلفل ومكعبات الجزر والبطاطس والبسلة فى الزيت على النار مع إضافة الثوم.
3- أضيفى القليل من الماء إتركى الخليط حتى تمام نضج الخضار.
4- شوحى فصوص الحبهان المهروسة مع عود القرفة والكمون الناعم والكركم والكزبرة الجافة والليمون الأسود فى الزيت على النار.
5- ثم أضيفي الأرز والملح والفلفل الأسود والماء وقلبى.
6- أتركي الأرز حتى تمام النضج ثم أضيفى له خليط اللحمة وقلبي.
7- ضعى الأرز مع اللحمة فى الطبق ومن حوله خليط الخضار وقدميه.

"كبسة السمك للشيف محسن المعموري.

المقادير:

2 سمكة مقطعة.
3 حبات بصل.
4 حبات طماطم.
10 فصوص ثوم.
ملعقة كركم.
ملعقة كاري.
زيت للقلي.
ملح.
4 أكواب ماء.

طريقة التحضير:

- افرمي البصل، الثوم، وحمريهم جيدًا ثم ضيفي إليهم الطماطم وقلبيهم لمدة 5 دقائق.

- ضيفي إلى الوعاء قطع السمك والكركم، والأرز، ثم ضيفي الملح واتركيه حتى يكتمل النضج.


مقادير كبسة بالدجاج للشيف نجلاء الشرشابي
3 أكواب أرز بسمتى 
3 ملاعق زيت
2 عود قرفة 
3 حبات كبيرة بصل شرائح 
حبة ليمون مجفف 
3 ملاعق صغيرة ملح 
دجاجة مقطعة 
كوب مفروم طماطم 
6 حبهان 
ملعقة بهار 
كبسة فلفل أسود 
3 قرنفل 

طريقة تحضير كبسة بالفراخ:

* نضع فى حلة على النار السمن والبصل الشرائح حتى يصبح ذهبيا.

* اخرجى البصل ثم اضيفى الدجاج وحمريه حتى يصبح ذهبيا ثم اضيفى نصف البصل المحمر مع الطماطم و4 أكواب ماء والحبهان والقرفة والقرنفل والليمون.

* يترك حتى نضج الدجاج ثم اضيفى بهار الكبسة ويترك ليغلى قليلا ثم نضيف الأرز ونقلب بهدوء ثم يتم تهدئة النار حتى ينضج الأرز ثم يقدم ويزين بباقى البصل.

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