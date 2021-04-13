غير صحية.. تعرف على أضرار الكنافة في رمضان والممنوعون منها

يفضل الكثير من الأشخاص تناول الحلويات بشكل دائم، وخاصة مرضى السكري فهم يشعرون أنهم بحاجة لتناول السكريات دائمًا.

ويعد شهر رمضان المبارك هو مناسبة خاصة لتذوق الحلويات التقليدية اللذيذة مثل الكنافة وأم علي، والكثير من الحلويات المختلفة خلال الشهر ، وخاصة الكنافة فهي من الحلويات اليومية الرسمية التي يجب وضعها على سفرة الإفطار، ولكنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية التي يمكن ان تسبب السمنة والعديد من الأمراض، وتؤثر على صحة الجسم

ولكن السكر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة الوزن ، وأولئك الذين يرغبون في إنقاص الوزن لا يفضل تناولهم العديد من الحلويات الغنية بالسكر.

وتحتوي الحلويات على نسبة عالية من السكر، ولكن الجسم خلال رمضان يحتاج إلى تناول كميات صغيرة من الحلويات، وخاصة لمرضى السكري حتى لا تسبب آثار جانبية على الصحة.

ولذلك من المهم التخفيف من استخدام الحلويات، والحفاظ على مستوى السكر بشكل سليم في الجسم، وذلك ليس لفقدان الوزن ولكن تناولها باعتدال يمكن أن يرضي دون المساس بصحة الأسنان أو إضافة الكثير من السعرات الحرارية ، ليس فقط خلال شهر رمضان ، ولكن يمكن أن يكون أيضًا جزءًا من نمط حياة صحي شامل.