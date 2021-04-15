السعودية.. التحالف العربي يعترض 4 طائرات و5 صواريخ حوثية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، تدمير 4 طائرات بدون طيار مفخخة و5 صواريخ باليستية أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه جازان.

وقال التحالف في بيان له نشرته قناة "الإخبارية" السعودية: "تم سقوط وتناثر شظايا الاعتراض في حرم جامعة جازان مما نتج عنه نشوب حريق محدود".

وأشار التحالف في بيان له إلى أن "محاولات المليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".