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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خس صح بهذه التوابل

4 توابل تساعدك على إنقاص الوزن في وقت قياسي

توابل للتخسيس
توابل للتخسيس

إنقاص الوزن أمر معقد. انتبه دائمًا إلى التفاصيل الدقيقة مثل التوابل والأعشاب التي تستخدمها مع الطعام. يستخدم الناس الخصائص الطبية للعديد من التوابل من العصور القديمة حيث أن التوابل تعزز فقدان الوزن، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

فيما يلي 4 توابل وأعشاب يمكن أن تساعد الشخص على إنقاص الوزن.

قرفة

 

القرفة هي التوابل الشتوية المفضلة وهي ليست لذيذة فحسب ، بل يمكن أن تساعد أيضًا في التخلص من الأرطال. تحظى بشعبية كبيرة في الهند ؛ هذه التوابل هي أفضل أنواع التوابل عندما يتعلق الأمر بتعزيز عملية التمثيل الغذائي. كما أنه يقلل من مستوى السكر في الدم ، مما يجعله أكثر توابلًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري. قم دائمًا بإضافة القرفة إلى المشروبات أو تحضير ماء قرفة خاص لشربه في الصباح قبل تناول الطعام.

الجينسنغ

 

الجينسنغ ليس الخيار الأول عندما يتعلق الأمر بالبهارات ، ولكنه شيء يسمى الطب الصيني المعروف منذ العصور. يساعد الجينسنغ في تنظيم مستوى السكر في الدم ، ويقلل من الإجهاد ، ويحسن الهضم والمزاج. استخدم مستخلص الجينسنغ وقم بتحويله إلى شاي صحي يمكن تناوله قبل الطعام.

حب الهال

 

الهيل هو أفضل أنواع التوابل لاستخدامها مع القهوة. هذه التوابل لها خصائص فريدة في حرق الدهون. تستخدم الأيورفيدا هذه التوابل لسنوات عديدة. قم دائمًا بنقع المشروبات بالهيل مع أوراق الشاي الأخضر للحصول على نتيجة إضافية.

فلفل حريف

 

يعزز عملية التمثيل الغذائي عندما يتم دمجهما معًا. يخلق الفلفل الحار حرارة إضافية في الجسم ، مما يؤدي إلى حرق الدهون بسرعة لا تصدق. كن حذرًا مع الفلفل الحار ، لأن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالتوابل هو أمر سيء جدًا لعملية الهضم. ومع ذلك ، فإن تتبيل الأطباق من وقت لآخر هو وسيلة محسنة لمساعدة الجسم على التخلص من الدهون.

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