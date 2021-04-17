بدون حرمان.. أكلات صحية في رمضان

أكلات صحية للصيام

يبحث الكثير من الأشخاص عن أكلات صحية فى رمضان ولكن بدون حرمان، لذلك نقدم أفضل الأطعمة التي يفضل تناولها فى شهر رمضان.

ونصح الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية، المصرية للحساسية والمناعة، بتناول هذه الأطعمة خلال شهر رمضان ووضعها فى أوائل قائمة الأغذية من أجل رفع مناعة الجسم لمحاربة الفيروسات.

أكلات صحية للجسم في رمضان

الجبنة

وطالب بدران خلال الصيام بتناول الكشرى، البليلة باللبن، حمص الشام، سندوتشات الجبن مع الطماطم والخيار، الفول مع البيض، العدس، فتة اللبن.

وحذر بدران من الاندفاع وراء الوجبات السريعة الغربية التي يسميها وجبات الطاقة لأنها غير مفيدة.

اكلات صحية بدون زيت

أكلات صحية للجسم في رمضان

يمكنك تحضير اكلات صحية بدون زيت في منزلك لتغير النمط الغذائي الخاص بك، ودون تكلفة عالية أيضًا، إليك طرق سهلة وبسيطة لإعداد أكلات صحية بدون زيت :

1- الخضار السوتيه :

المكونات :

2 ثمرة بطاطس + 2 ثمرة كوسة + 2ثمرة جزر + كوب بسلة + 2 ثمرة فلفل ألوان + ملح وفلفل أسود

طريقة تحضير الخضار السوتيه :

قطعي المكونات إلى شرائح عريضة واغلي قدر من الماء على النار وضعي فوقه مصفاة وضعي بها الخضروات وغطيها حتى تنضج على البخار فقط، ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود وقلبيها عدة مرات حتى تنضج من كافة الجوانب.

2- الأرز المسلوق الصحي :

المكونات : 2 كوب ماء + كوب أرز + ملعقة ملح

طريقة تحضير الأرز المسلوق الصحي :

اغسلي الأرز وصفيه وضعيه في2 كوب ماء على النار واتركيه يغلي واستمري في تقليبه ثم ضيفي ملعقة ملح وقلبيه حتى ينضج ثم صفيه من الماء جيدًا وقدميه مع الخضار السوتيه .

3- البانيه المشوي :

المكونات :

صدرو دجاج + علبة زبادى+ عصير ليمون+ بصل + ملح وفلفل أسود

طريقة تحضير البانيه المشوي :

ابشري البصل وضيفي عليه الزبادي والليمون والملح و الفلفل الأسود، وضعي البانيه في التتبيلة واتركيه في الثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم رصيه في صينية وأدخليه الفرن بالتتبيلة وقلبيه على الجانبين حتى ينضج.

4- مكرونة بالصلصة بدون زيت :

المكونات :

كيس مكرونة اسباجيتي + 2 فص ثوم مهروس + ملح وفلفل أسود + 2 كوب ماء + صلصة

طريقة تحضير مكرونة بالصلصة بدون زيت :

اسلقي المكرونة وصفيها ، وفي وعاء أخر ضيفي ملعقتين صلصة مع الثوم المهروس ثم ضيفي كوبين من الماء مع الملح و الفلفل الأسود واتركيها على النار تغلي لمدة 10 دقائق، ثم ضيفي الصلصة على المكرونة وقلبيها جيدًا وقدميها مع السلطة الخضراء.

5- سمك مشوي بدون زيت

المكونات

كيلو سمك بلطي + 2 ليمونة + ملح وفلفل وكمون + ملعقة زنجبيل + ملعقة بهارات سمك + شرائح بصل و طماطم

طريقة عمل سمك مشوي بدون زيت

نظفي السمك جيدًا واخلطي البهارات مع مع الزنجيل والليمون والملح والفلفل والكمون واضعيها بداخل السمك مع شرائح البصل والطماطم ورصيها في صينية ثم غطيها بورق فويل ثم أدخليها الفرن وبعد 15 دقيقة يتم إزالة ورق الفويل واتركيها تحت الشواية حتى تنضج.

أكلات صحية للجسم في رمضان

لبن

عليك بتناول الأكلات الصحية للجسم فى رمضان نصح الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية وعضو الجمعية الأمريكية لمحاربة السمنة و النحافة، خضروات واطعمة خالية من الدهون الفول الزبادي الجبنة البيض المسلوق الفراخ واللحم والسمك مشوي الحرص على تناول كميات صغيرة وكميات مياة كافية للجسم ٢ لتر يوميا.

اكلات صحية للغداء للافطار في رمضان

أكلات صحية للجسم في رمضان

الزبادي

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك ، والتي يمكن أن تساعد على الهضم عن طريق تعزيز البكتيريا الصحية في الجهاز الهضمي.

-بذور الشيا

يمكن أن يساعد محتوى الألياف في بذور الشيا على الهضم عن طريق تعزيز نمو البروبيوتيك في أمعائك والحفاظ على انتظامك.

-الحبوب الكاملة

بسبب محتواها العالي من الألياف ، يمكن للحبوب الكاملة أن تدعم الهضم الصحي عن طريق إضافة كميات كبيرة إلى البراز ، وتقليل الإمساك وتغذية بكتيريا الأمعاء الصحية.

-الشوربة

يمكن أن يساعد الجيلاتين الموجود في مرق العظام في تحسين عملية الهضم وحماية جدار الأمعاء، قد يكون مفيدًا في تحسين الأمعاء المتسربة وأمراض الأمعاء الالتهابية الأخرى.

- سمك السلمون

قد تقلل أوميغا 3 الموجودة في السلمون من الالتهاب في أمعائك ، وبالتالي تحسين عملية الهضم لديك.

أكلات صحية للسحور في رمضان

فيتامين د



الزبادي:

يحتوي الزبادي علي الكالسيوم الذي يحتاجه جسم الإنسان بجميع الأعمار، ويساعد على منع وعلاج بعض أمراض العظام، بجانب احتوائه علي البروتينات، والعديد من الفيتامينات الأخرى، مثل فيتامين “ب” و “د” وفيتاميني البوتاسيوم والماغنسيوم، كما أنه يساعد في عملية الهضم، ويقي من الإنتفاخات والغازات، ويعتبر مقاوم للجوع لأنه يحتوي على بروتينات ودهون مشبعة، بالإضافة لأنه يساعد الجسم في التخلص من البكتيريا الضارة، بجانب أنه يزيد من قدرة الدماغ على التركيز، ويقي من حالة الخمول والإرهاق المصاحبة لساعات الصيام الطويلة، ويقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم.



*الفول:

يحتوي الفول على الألياف والمعادن والبروتينات اللازمة للجسم، بالإضافة إلي الفيتامينات كفيتامين “ب 1” المعروف “بالثيامين” وهو من الفيتامينات المفيدة لتقوية الأعصاب والعضلات وتحويل الكربوهيدرات إلى طاقة، كما يساعد الفول على الشعور بالامتلاء وفقاً لما ذكره موقع health ،line وهذا بدوره يساعد على عدم الشعور بالجوع نهار رمضان.



وجبات صحية في رمضان

الزبادي

بقوليات

خضروات

بانية مشوي

لحم مشوي

مشروم

بروكلي

زبادي