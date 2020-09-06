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لو رجعت الجيم.. أفضل وجبتين قبل وبعد التمرين

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
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رشا عوني
ممارسة الرياضة أمر مهم لا غنى عنها، لكن النظام الغذائي الصحي مع ممارسة الرياضة يمنح الجسم المزيد من الفوائد للرياضة، فقد يتناول البعض أكلات غير صحية مع الرياضة تجعل الجسم لا يستفيد بها بشكل مثالي.

هناك العديد من أكلات قبل وبعد التمرينات الرياضية، التي تساعد جسمك على الحصول على أقصى استفادة ممكنة من وقت ممارسة الرياضة، إليك أفضل وجبتين عليك تناولهما قبل وبعد التمرين بحسب نصائح موقع bensnaturalhealth:

وجبة قبل التمرين: 
وجبة خفيفة تحتوي على الكاربوهيدرات
شريحة توست أسمر مع ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني، وثمرة موز 

- تعمل على توفير الطاقة خلال التمرين 
- تقليل الإصابة بالتشنجات خلال التمرين
- زيادة معدل التركيز أثناء ممارسة الرياضة 

وجبة بعد التمرين: 
وجبة متكاملة تحتوي على كاربوهيدرات وبروتين ودهون 
قطعة ستيك لخن مشوق - خضار مشوي أو سوتيه - قطع بطاطس مشوية 

- تعمل على زيادة الكتلة العضلية 
- سريعة الاستشفاء العضلي 
- إعادة الطاقة للجسم التي تم استهلاكها خلال التمرين.
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