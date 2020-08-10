بعد عودة كورونا .. جرب هذا التمرين لتقوية الرئة

شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاع تدريجي في الإ صابات بـ كورونا مما ينذر بعودة موجة جديدة للفيروس، وتلعب تمارين التنفس دور كبير فى تقوية المناعة والرئة والجهاز التنفسي خاصة لدى من يعانون من ضيق فى التنفس وتوجد تمارين كثيرة ومتعددة من بينها تركيز التنفس.





وقدم موقع " webmd" طريقة عمل تمرين تركيز التنفس لتقوية الرئة والوقاية من امراض التنفس.

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أثناء قيامك بالتنفس العميق ، استخدم صورة في عقلك وكلمة أو عبارة لمساعدتك على الشعور بالاسترخاء.





أغمض عينيك إذا كانتا مفتوحتين، و خذ أنفاسًا عميقة قليلة.





تخيل أن الهواء يملأك بشعور من السلام والهدوء وحاول أن تشعر به في جميع أنحاء جسمك.





وفى الزفير تخيل أن الهواء يغادر جسمك ويغادر معه التوتر والقلق.





استخدم كلمةأو جملة ايجابية مع أنفاسك قل "أنا أتنفس بسلام وهدوء".





أثناء الزفير ، قل في ذهنك ، "أنا أتنفس من التوتر والتوتر."